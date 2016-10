Die hässlichste Fratze des Krieges auf der Stadthallen-Bühne

„Private Peaceful“

+ © Strohfeldt Mit seiner eindrucksvollen Darbietung als Thomas „Tommo“ Peaceful zog Robert Stadlober das Publikum in der Stadthalle in seinen Bann. © Strohfeldt

Langen - „Ich bin Thomas Peaceful. Ich bin viele. “ So stellt sich der junge Soldat der britischen Armee vor, sein Gesicht liegt im Halbdunkel, könnte das Gesicht von jedermann sein, so wie seine Geschichte kein Einzelfall ist. Von Sina Gebhardt

Am Freitag wurde die Stadthalle mit dem eindrücklichen Stück „Private Peaceful“ von Michael Morpurgo zum Schlachtfeld, zum Kriegsgebiet, zum Schauplatz von Leben und Sterben – schonungslos, unbarmherzig, ehrlich. Eine Stunde dauert seine Verhandlung vor dem Kriegsgericht. „Eine Stunde für das Leben eines Menschen.“ Tommo Peaceful (Robert Stadlober) hat im Ersten Weltkrieg den Befehl seines Vorgesetzten verweigert, „weil er selbstmörderisch und dumm war“. Und weil sein Bruder verletzt neben ihm liegt, sterbend. Nun erzählt er seine Geschichte, wie er sich aus naiver Blindheit freiwillig gemeldet hat, wie er die Tortur des Ausbildungslagers erlebt hat, wie er an die Front kam, der erste Feindkontakt, die ersten Toten. Der Krieg schlägt seine Klauen unweigerlich in die Seele des Jungen, der kaum ein Mann ist und dessen Leben endet, bevor es überhaupt richtig begonnen hat.

Martin Dueller und Stadlober inszenieren das exemplarische Leben des Soldaten mit einer schon quälenden Intensität, die allumfassend ist und der man sich nicht entziehen kann. Die Atmosphäre ist jederzeit greifbar – ob es die stillen Momente der Ruhe vor dem Sturm sind oder das donnernde Kriegsgetöse, das schlagartig losbricht. Neben Stadlober selbst ist es Andreas Spechtls Verdienst, dass ein so eindringliches Stimmungsbild entsteht: Im Bühnenhintergrund stehend produziert er punktgenau die mal friedvoll-harmonische, mal dröhnend-bedrohliche Musik und die effektvollen Klänge – Mündungsfeuer, Granateinschläge, die unter die Haut gehen, die Nervenstränge strapazieren und den Zuschauer mitten ins Kreuzfeuer transportieren.

„Ich habe mich so sehr im Leben gefühlt, dass ich vergessen habe, dass ich gerade im Tod angekommen war.“ Stadlober greift immer wieder zum Mikrofon, kommentiert seine Wahrnehmung, schildert die Gedanken des Soldaten, die erschreckend sind und eine bittere Realität widerspiegeln: „Wir verfolgten ein höheres Ziel. Und dieses Ziel ermöglichte uns, schreckliche Dinge zu tun.“ Da ist das Abstumpfen gegenüber dem Tod und der Gewalt, das Herbeisehnen des nächsten Kampfes, um der Langeweile im Lager zu entfliehen. Und zwischendrin die Erkenntnis, was der Krieg bei ihm anrichtet: „Mit der Explosion dieser Granate hat es mir die Seele zerrissen.“

Stadlober trägt mit einer beachtlichen Leistung die Spannung durch den Abend. Er verausgabt sich, marschiert im Laufschritt über die Bühne, salutiert, sinniert, stürzt, steht wieder auf, schreit laut und wird plötzlich ganz leise. Dann das nächste Gefecht, wie im Rausch drückt er ab, brillant wird das Element des Repetitiven eingesetzt, dass die Monotonie der automatisierten Handlungen unterstreicht: „Ich schoss und ich schoss und ich schoss und lud nach. Und ich schoss.“ Immer wieder rezitiert Stadlober seine Wortfolge, bis es vorbei ist. Doch Aufatmen ist nicht möglich, denn „nichts war gewonnen, all das Sterben war umsonst“.

Der Krieg zeigt in diesem meisterhaften und leider fortwährend aktuellen Stück sein hässlichstes Gesicht. Selbst fernab der Front ist der Tod ständiger Begleiter: Die Verhandlung vor dem Kriegsgericht, das unausweichliche Ende von Tommos Geschichte, ist der Rahmen – damit fing es an, damit hört es auf. Doch die Erwähnung ist kurz, fast beiläufig, reine Formsache eben. Denn Tommo hat keine Chance mehr, seinem Urteil zu entgehen.