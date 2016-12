Verehrer der Schwester verhauen

Prozess um Faustattacke

Langen - Ein elf Monate zurückliegender Vorfall in einer Langener Flüchtlingsunterkunft fand dieser Tage vorm Amtsgericht seine Fortsetzung. Von Silke Gelhausen-Schüßler

Ein syrischer Flüchtling hatte im Januar einen Verehrer seiner Schwester mit den Fäusten traktiert – dafür bekam er nun eine Bewährungsstrafe aufgebrummt. Menschen verschiedener Herkunftsländer, keine Privatsphäre und teils traumatische Erfahrungen – das Leben in Flüchtlingsunterkünften zehrt an den Nerven. Dennoch macht Amtsrichter Volker Horn in einer 90-minütigen Verhandlung um gefährliche Körperverletzung deutlich, dass das noch lange keine Straftat entschuldigt. Folgerichtig verurteilte er einen nicht vorbestraften 23-jährigen Syrer zu acht Monaten Haft auf Bewährung.

Der gelernte Dekorateur trägt die Kosten des Verfahrens und muss 150 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten. Die Bewährungszeit beträgt drei Jahre. „Hier muss klar nach außen dringen, dass so etwas in Deutschland nicht toleriert wird“, unterstreicht Horn. „Auch wenn dem Handeln klare Wertvorstellungen aus dem Heimatland zugrunde liegen.“

Was war passiert? Der inzwischen in Griesheim heimische junge Mann landet vor genau einem Jahr mit seiner Mutter und zwei Schwestern in einem Auffanglager in Langen. Er freundet sich mit Landsleuten an, einer davon ist ein 21-jähriger Student. Der wiederum verliebt sich in die gleichaltrige Schwester des Angeklagten und macht ihr Komplimente über ihren schönen Busen und Po. Die junge Frau erzählt ihrem Bruder davon. Der wertet die Anmache als Angriff auf die Familienehre. Noch in der gleichen Nacht am 11. Januar sucht er um 3.50 Uhr das Feldbett des Freunds auf und schlägt dem ahnungslosen Mann zweimal mit der Faust ins Gesicht.

„Nein, ich war richtig wütend, hab" die Kontrolle verloren!“ gesteht der Schläger auf die Frage des Richters, ob er denn vorher mal versucht habe, mit dem Verehrer über den Vorfall zu sprechen. Man habe aber danach miteinander geredet und sich wieder versöhnt. Das Opfer bestätigt, dass sich der Täter entschuldigt habe. Er selbst habe Heiratsabsichten gehabt, nun aber keinen Kontakt mehr zu der Familie. Er wirkt versöhnt, obwohl er noch regelmäßig an die Schläge erinnert wird. Bei Kälte spürt er noch heute Schmerzen im Gesicht. Zwei Tage musste er zunächst mit einer Gehirnerschütterung und einer Nasenbeinfraktur im Klinikum Offenbach verbringen – die Fausthiebe des Angeklagten saßen.

Der wurde nach dem Vorfall in eine andere Unterkunft nach Gießen verlegt. „Wie hat denn eigentlich die Schwester auf ihre Worte reagiert?“, will Horn noch wissen. „Sie hat das nicht ernst genommen“, erwidert der Zeuge, dem es sichtlich peinlich ist, seine damalige Wortwahl im Gerichtssaal noch einmal zu wiederholen.

Verteidiger Isam Osman nennt die Tat seines Mandanten eine Kurzschlussreaktion – entstanden in der aggressiv aufgeladenen Stimmung der Flüchtlingsunterkunft. Doch weder für den Richter noch für Amtsanwältin Anja Wolf fällt der Fall noch in die minderschwere Kategorie. Im Gegenteil, beide beurteilen den Angriff als hinterlistig: Es sei fast dunkel gewesen, das Opfer habe im Bett gelegen und den Kopf abgewandt. Es habe den Angreifer weder sehen, noch seine Verteidigung vorbereiten können. „In unserer deutschen Rechtsordnung können wir so etwas nicht tolerieren“, lauten die abschließenden Worte Horns. Der junge Syrer beteuert mithilfe des Dolmetschers, dass er eigentlich ein friedlicher Mensch sei und jetzt die deutsche Rechtslage einzuschätzen gelernt habe.

