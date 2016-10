Scheidung zieht sich seit mehr als neun Jahren hin

Am Langener Amtsgericht

Langen - Dass juristische Auseinandersetzungen sich schon mal über Jahre hinziehen können, ist (leider) hinlänglich bekannt. Wenn freilich eine Scheidungsangelegenheit bald ihr „Zehnjähriges“ zwischen Justitias Mühlen feiern kann, gilt: Die leidtragende Partei ist längst vom Glauben abgefallen und der Direktor des Amtsgerichts räumt ein: „Da ist allerhand extrem ungünstig gelaufen!“. Von Holger Borchard

Die Geschichte erinnert an Don Quijotes Kampf gegen die Windmühlen. Während der durchgedrehte Junker aus der Mancha seine Gegner allerdings jederzeit vor Augen hatte, wusste Claudia Z. (Name von der Redaktion geändert) über weite Strecken ihres seit 2008 am Langener Amtsgericht schwelenden Scheidungsstreits nicht einmal, wer gerade für ihren Fall zuständig ist. Mittlerweile steht die im August 2008 erstmals verhandelte „Familiensache“ der Rödermärkerin im neunten Jahr – Ende offen. Nach abermaligem Wechsel der zuständigen Richterin wurde Z. gerade erst wieder vertröstet: „Nach vertretungsbedingtem Dezernatswechsel ist zunächst eine Einarbeitung der nun zuständigen Dezernentin erforderlich, bevor verfahrensleitende Maßnahmen ergriffen werden können. [...] Die Beteiligten werden vor diesem Hintergrund um Geduld gebeten.“ Fortsetzung folgt also – bloß: wann?

„Mit Justitia in der Endlosschleife“, lautete die Schlagzeile des Artikels, den unsere Zeitung dem Marathon-Prozess im Dezember 2013 widmete. Damals schon füllten allein die – zumeist abgesagten beziehungsweise verschobenen – Sitzungstermine von sechs Jahren anderthalb DIN-A4-Seiten. Inzwischen hat die Rödermärkerin einen kompletten Ordner Papier beisammen. Nach mehr als 20 Ehejahren hatte sie sich im Mai 2007 von ihrem Mann, einem Unternehmer aus Rodgau, getrennt. Seither kreist die juristische Auseinandersetzung um die Felder „vor- und nachehelicher Unterhalt“, „Zugewinngemeinschaft“ etc. – es ist also durchaus Geld im Spiel.

Geld, dass die Klägerin dringend gebrauchen könnte, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Insofern findet Z. es besonders schlimm und schockierend, dass das juristische Verfahren „an der Lebenssituation der Beteiligten keinen Meter interessiert ist“. Im November 2012 sei die Scheidung vollzogen worden, „obwohl rechtlich rein gar nichts geklärt war“, schildert die Frau. Nun habe sie ja noch ein gewisses Auskommen gehabt, aber: „Was bitteschön ist, wenn das so bitter bei Menschen läuft, die auf eine vergleichsweise schnelle Urteilsfindung angewiesen sind, um vielleicht nicht die Wohnung zu verlieren oder schlimmstenfalls in Hartz IV abzurutschen?“

In ihrem Falle sei das Ganze freilich auch mit Kosten für Gutachten, Miet-Expertisen und ähnliches befrachtet gewesen, zumal der Gegenseite jegliche Verzögerung willkommen gewesen sei, merkt Z. an. Viel schlimmer seien freilich die psychologischen Folgen der juristischen Endlosschleife. „Es kann doch nicht sein, dass ich nach neuneinhalb Jahren immer noch kein Urteil über den nachehelichen Unterhalt und den Zugewinn habe“, klagt Z. „Frauen in ähnlicher Situation haben schon lange ihr Scheidungsurteil beziehungsweise die Ausrechnung des Unterhalts. Da fühlt man sich schon ausgegrenzt, diskriminiert und durch gebrochenes Recht gebrochen!“ Derzeit sei sie arbeitsunfähig und in psychologischer Behandlung, da sie der langjährigen Belastung nicht mehr standhalte.

In ihrer Verzweiflung hat Z. nach Wiesbaden ans Hessische Ministerium der Justiz und nach Berlin an das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz geschrieben und ihren Fall geschildert – „Ich versuche seit neuneinhalb Jahren, eine ordentliche Trennungsregelung gemäß gesetzlicher Vorgaben zu erreichen“. Zurück erhalten hat sie wohl formulierte, „baugleiche“ Absagen. Da könne man leider gar nicht behilflich sein, denn: „Gemäß unserer Verfassungsordnung ist ein Ministerium nicht befugt, gerichtliche Verfahren und richterliche Entscheidungen zu überprüfen, abzuändern oder auch nur zu kommentieren.“ Das verfassungsrechtliche Prinzip der richterlichen Unabhängigkeit verwehre der Justizverwaltung jeglichen Eingriff in laufende Gerichtsverfahren.

Bliebe noch der Gang nach Brüssel – ein Grünen-Politiker des Europäischen Parlaments beantwortete Z.’s Anfrage, ob und wie sie den deutschen Staat zur Rechenschaft ziehen könne so: „In Ihrem konkreten Fall könnte eine Klage im Sinne des Paragrafen 198 Gerichtsverfassungsgesetz eine Rechtsschutzoption darstellen. Die genauen Voraussetzungen und die damit verbundenen Risiken und Kosten sollten sie jedoch mit ihrem Anwalt besprechen.“ Klingt irgendwie bekannt: Bei Risiken und Nebenwirkungen...

Die Redaktion hat eine Stellungnahme von Volker Horn, Direktor des Langener Amtsgerichts, zu diesem Fall erbeten. Sobald diese vorliegt, werden wir sie in einer der kommenden Ausgaben veröffentlichen.