„Wohnen und Kita müssen bezahlbar sein“

SPD-Fraktion stellt sich gegen Pläne des Magistrats

Langen - Die SPD-Fraktion stellt sich gegen die Pläne des Magistrats zur Haushaltskonsolidierung. So lehnen die Genossen die Erhöhung der Grundsteuer B über das bislang geplante Maß hinaus ab, ebenso die Erhöhung der Kita-Gebühren.

Beides hatte Bürgermeister Frieder Gebhardt (SPD) als notwendig bezeichnet, um den vom Land befohlenen ausgeglichenen Etat 2019 zu erreichen. „Weder den geplanten Erhöhungen der Kitagebühren um zweimal fünf Prozent noch den vom Magistrat vorgeschlagenen Erhöhungen der Grundsteuer B auf 835 Punkte bis 2019 können wir zustimmen“, betont die Fraktionsvorsitzende der SPD, Margrit Jansen. „Mit diesen zusätzlichen Belastungen für die Menschen vor Ort darf der Silberstreif am Horizont, sprich die schwarze Null bis 2019, nicht erkauft werden.“ Auch in einer schönen, lebenswerten Stadt mit hervorragender Infrastruktur müssten der Kitaplatz und das Wohnen für alle bezahlbar bleiben.

Jansen erinnert: „2017 stehen wir mit aktuell vorgesehenen 600 Punkten im Vergleich zu 2010 bereits bei einer Verdoppelung der Grundsteuer B. Mit den bis 2020 bislang geplanten 750 Punkten zeigen die Bürger unserer Stadt, wie wichtig ihnen die gute Infrastruktur ist. Diese wollen wir bewahren und weiterentwickeln.“ Für diesen Kurs habe die SPD in den vergangenen Jahren „mutig und erfolgreich“ gestritten und viel Überzeugungsarbeit geleistet. Das sei bekanntlich nicht leicht gewesen. Ebenso wenig, wie dafür die nötige Mehrheit zu finden.

„Auch bei den Kitagebühren haben wir unsere Hausaufgaben gemacht. Jetzt ist das Land an der Reihe, endlich seinen Beitrag zu leisten. Das mindestens zwei Millionen schwere Defizit, welches uns das Land Hessen Jahr für Jahr allein in diesem Bereich beschert, spricht eine klare Sprache.“ Zwei Millionen minus, das seien weit mehr als 135 Punkte bei der Grundsteuer B. Außerdem: In Nachbarländern wie Rheinland-Pfalz seien diese Belastungen für die Eltern aufgrund von entsprechenden Landesmitteln längst abgeschafft. „Das bleibt auch unser Ziel“, bekräftigt Margrit Jansen.

Aber die SPD sage – wie schon in den Vorjahren – nicht nur einfach und bequem Nein zum Haushaltssicherungskonzept (Hasiko). „Wir wissen sehr wohl, wie wichtig eine Etatgenehmigung für unsere Stadt – insbesondere auch für unsere Vereine – ist.“ Deshalb enthalte das umfangreiche SPD-Antragspaket mit zehn Punkten Vorschläge auf die Frage, wo das fehlende Geld bis 2019 herkommen soll.

So halten die Genossen „eine Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen auf mindestens 14 Millionen Euro bis 2019 angesichts der positiven Weichenstellungen in den vergangenen Jahren und der Ergebnisse bis heute für realistisch“. In der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses sei vom Magistrat mitgeteilt worden, dass die Gewerbesteuereinnahmen bis Ende des Jahres 2016 weiter steigen werden – auf voraussichtlich rund 14 Millionen Euro. „Da dürfen wir durchaus optimistischer sein als unsere Kämmerei, die für 2019 nur etwas mehr als 12,7 Millionen Euro eingeplant hat“, findet die SPD.

Jahrelang habe Langen aufgrund disziplinierter Haushaltsführung bei seinen Jahresabschlüssen erfreulicherweise bessere Ergebnisse erzielen können als geplant. Allein die seit 2012 vom Regierungspräsidium akribisch geprüften Abschlüsse wiesen ein Plus von jeweils drei bis fünf Millionen Euro auf, erinnert die SPD-Fraktion. Deshalb beantragt sie, die Planzahlen für den vorliegenden Haushalt und das Hasiko bis 2019 entsprechend anzupassen.

„Wenn wir für die kommenden Jahre vergleichbar gute Abschlüsse voraussetzen und dafür jeweils rund drei Millionen Euro einplanen, dann lässt sich das Defizit weiter vermindern“, ist sich die SPD-Fraktion sicher. Das könne Langen, auch wenn die Kämmerei davon sicher wenig begeistert sei, mit Blick auf die kompromisslosen und weitgehend nicht nachvollziehbaren Vorgaben des hessischen Finanzministers über die nächsten schweren Runden bis 2019 helfen. „Insbesondere das gnadenlose Festhalten an der schwarzen Null in 2019 ist angesichts des plausiblen Nachweises unseres Bürgermeisters Frieder Gebhardt, dass wir es bis 2020 ohne weitere Steuererhöhungen schaffen könnten, nicht nachvollziehbar“, so die SPD. Die Haushaltsplanberatungen beginnen am morgigen Dienstag um 19.30 Uhr im Saal des Rathauses. (ble)

