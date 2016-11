Spielplätze in Langen auch für Erwachsene

Spaß auf knapp drei Hektar

+ © p Idyllischer Spielplatz am Rande der Altstadt: Der Rutschenturm auf dem Gelände am Hegweg ist dem Spitzen Turm nachempfunden. © p

Langen - Kleine Kinder erleben auf ihnen die ersten großen Abenteuer: Spielplätze sind ein Treffpunkt für Eltern mit ihrem Nachwuchs, der dort mit Gleichaltrigen herumtollen und motorische Erfahrungen machen kann.

Welche Spielplätze die Stadt Langen unterhält, wie ihr Zustand ist und was verbessert werden muss, steht in einem aktuellen Bericht des Magistrats zu lesen. „Unsere Spielplätze sind sehr verschieden und bieten eine große Bandbreite an Möglichkeiten“, berichtet Erster Stadtrat Stefan Löbig. Dies sei dem jetzt vom städtischen Fachdienst Migration, Jugend, Spielplätze vorgelegten Bericht zu entnehmen. Zum einen gibt es das klassische Angebot zum Rutschen, Wippen, Klettern, Schaukeln, Balancieren oder Burgen bauen im Sandkasten. Zum anderen bieten Tischtennisplatten, Basketballständer, Wasserspiele, Kletterhäuser, eine Drehscheibe, eine große Waldburg und eine Dschunke Spaß und Abwechslung.

Auf derzeit 20 städtischen Spiel- und vier Bolzplätzen, einer Skateranlage und einem Beachvolleyballfeld kann sich Langens Nachwuchs austoben. Hinzukommt die von einem Verein betriebene Kinder- und Jugendfarm im Grüngürtel zwischen Margaretenstraße und Nordumgehung. Der größte Spielplatz ist die Tarsus-Anlage am Stresemannring mit gut 3 000 Quadratmeter, der kleinste liegt am Wormser Weg (342 Quadratmeter). Der Bericht listet die Ausstattung der Plätze auf, trifft Aussagen zur Qualität und nennt die Unterhaltskosten. Daneben fasst er zusammen, was innerhalb der nächsten fünf Jahre auf den Flächen geplant ist.

+ Piratenschiff voraus: Die Dschunke auf dem Spielplatz im Birkenwäldchen ist beim Nachwuchs sehr beliebt. © p Mehr als drei Hektar (knapp drei Fußballfelder) beträgt die Gesamtfläche der städtischen Gelände. Das sei schon eine ordentliche Größe, meint der Erste Stadtrat, auch wenn die Spielflächenversorgung in Langen mit 0,8 bis einem Quadratmeter pro Einwohner im Vergleich mit anderen Städten eher durchschnittlich sei. Löbig sieht zudem auch Verbesserungsbedarf bei der Verteilung der Plätze. In den nördlichen Quartieren lägen sie relativ dicht beieinander. In anderen Gebieten wie zum Beispiel in der Innenstadt oder im Neurott müssten die Kinder weitere Wege in Kauf nehmen. Gerade für die Kleinsten könne das manchmal ein Problem sein, vor allem wenn sie dafür Hauptstraßen wie die Südliche Ringstraße oder die Darmstädter Straße überqueren müssten.

Martina Waidelich, Leiterin des städtischen Fachdienstes Migration, Jugend, Spielplätze, ergänzt: „Positiv ist jedoch die Situation für Kinder und Jugendliche über zwölf: Für sie sind die Spiel- und Bolzanlagen in der vorgeschriebenen Entfernung von 1 000 Metern leicht erreichbar.“ Generell sollten Kinder laut Löbig Spielplätze ohne Begleitung von Erwachsenen erreichen können, am besten über Fuß- und Radwege. Es gibt sogar eine DIN-Norm, die besagt, dass zum Beispiel für Sechsjährige und Jüngere Spielflächen in Sicht- und Rufweite vorhanden sein sollten. Löbig sieht es als eine Aufgabe der Stadtplanung, solche Vorgaben bei der Entwicklung von Neubaugebieten noch stärker als bisher zu berücksichtigen. Zumal die Bevölkerung – und damit auch der Anteil von Kindern – weiter wachsen werde. Derzeit leben über 6 600 unter 18-Jährige in Langen – Tendenz steigend.

Das sind Deutschlands beste Freizeitparks Zur Fotostrecke

Zwischen 1998 und 2005 hatte die Stadt einen Spielplatzentwicklungsplan umgesetzt und viel Geld in die Gestaltung und Neuanlage der Plätze investiert. Das zahle sich heute aus. „Größere Flächen wie das Birkenwäldchen, die Spielplätze am Paddelteich, an der Westendstraße und die Tarsus-Anlage erfreuen sich großer Beliebtheit“, ist dem Bericht zu entnehmen. Positiv seien viel Grün und ansprechende Sitzgelegenheiten; dank Boule-Spielfeld (Tarsus-Anlage) und Fitnessgeräten seien sie auch sehr einladend für Erwachsene.

Constantin Strelow Castillo, Leiter des städtischen Fachbereichs Soziales und Bildung, betont: „Dann werden Spielplätze sogar zu richtigen Treffpunkten für Jung und Alt. In diese Richtung müssen künftige Planungen gehen und sowohl generationsübergreifende Angebote als auch eine naturnahe Gestaltung berücksichtigen.“ Kurzfristige Änderungen im Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche wird es im Zuge der Bebauung der Liebigstraße geben. Dann entfallen der Bolzplatz und das Beachvolleyballfeld auf dem ehemaligen Gelände der Stadtwerke. Im neuen Wohnquartier sollen laut Löbig aber attraktive und gut erreichbare Spielmöglichkeiten entstehen. (ble)