Stadtbusse sollen länger fahren

Anbindung neuer Bau- und Gewerbegebiete

Langen - Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in Langen und Egelsbach soll noch besser werden. Ein neues Konzept der Stadtwerke sieht nicht nur die Anbindung an die Neubaugebiete, sondern generell längere Betriebszeiten der Stadtbusse vor.

„Das Nahverkehrsangebot bleibt weiterhin auf hohem Niveau und wird zeitlich sogar noch ausgedehnt“, verkündet Stadtwerke-Direktor Manfred Pusdrowski. Das sehe ein Konzept vor, das man gemeinsam mit der Stadt Langen, der Gemeinde Egelsbach und der Beratungsgesellschaft IG Dreieichbahn GmbH für die Zeit nach dem Fahrplanwechsel im Dezember 2018 erstellt habe. Das frühzeitige Handeln war notwendig, weil für die europaweite Ausschreibung Fristen eingehalten werden müssen.

„Trotz knapper Kassen in den Kommunen und bei den Stadtwerken soll auch in Zukunft ein leistungsfähiger Stadtbus- und Anruf-Sammel-Taxi-Verkehr angeboten werden. Die damit verbundenen Defizite sind gut investiertes Geld“, fasst Pusdrowski die Beratungen zusammen. Dieser Auffassung sind auch die Bürgermeister Frieder Gebhardt (Langen) und Jürgen Sieling (Egelsbach). Ein qualitativ hochwertiger ÖPNV sei ein wichtiger Beitrag zur Lebensqualität im Zentrum des Rhein-Main-Gebiets, sind sich alle Beteiligten einig. Zugleich berücksichtige das Konzept die Belange von älteren Menschen und von Schülern in angemessener Weise. Stadtbus und Anruf-Sammel-Taxi würden darüber hinaus die Wirtschafts- und Arbeitsplatzstandorte Langen und Egelsbach stärken und ferner ökologische Kriterien (Klimaschutz, Reduzierung der Feinstaubbelastung) erfüllen.

Als Basis für das künftige ÖPNV-Angebot orientiert sich das Konzept am Status quo und damit nach Pusdrowskis Worten an einer heute schon vergleichsweise komfortablen Situation. Verbesserungen entstünden, indem neue Bau- und Gewerbegebiete wie Langen-Nord, Liebigstraße, Belzborn und das Fachmarktzentrum an der Pittlerstraße (Anbindung ganztags in beide Richtungen) ins Liniennetz integriert würden. Überdies sei berücksichtigt worden, dass die Fahrgäste – auch aufgrund ausgedehnter Ladenöffnungszeiten – abends länger unterwegs sind.

Deshalb sollen die Betriebszeiten von heute werktags zwischen 6 und 19 Uhr bis 22 Uhr ausgedehnt werden – auch an den Samstagen, an denen gegenwärtig um 16 Uhr Schluss ist. Werktags von 20 bis 22 Uhr und samstags von 7 bis 9 und von 16 bis 22 Uhr soll es allerdings nur einen 60-Minuten-Takt geben, ansonsten fahren die Busse halbstündlich. Diese Regelung ist in dem neuen Konzept ohne Abstriche auch für die Verbindung zwischen Langen und Egelsbach geplant. Zurzeit gibt es lediglich einen Stundentakt. Samstags sowie während der Sommerferien und zwischen den Jahren fährt der Bus auf dieser Linie überhaupt nicht.

Projekt: In diesem Bus können Obdachlose duschen Zur Fotostrecke

Obwohl mit dem Stadtbus und dem Anruf-Sammel-Taxi im vorigen Jahr knapp 1,4 Millionen Fahrgäste unterwegs waren, sind die Verkehrsbetriebe der Stadtwerke defizitär. Die Einnahmen aus dem Fahrscheinverkauf decken die Kosten für die Linien bei Weitem nicht. Die Stadtwerke rechnen mit einem Defizit von gut 700 000 Euro, sofern das Konzept umgesetzt wird. Das wären etwa 100 .000 Euro mehr als bei Beibehaltung des Ist-Zustandes. „Ob es tatsächlich so kommt, hängt auch vom künftigen Finanzierungssystem für den gesamten ÖPNV im Kreis Offenbach ab. Die Fachleute arbeiten daran, wir hoffen auf deutliche Entlastungen für Langen“, sagt Pusdrowski.

Über die Inhalte des Papiers diskutiert der Langener Ausschuss für Umwelt, Bau und Verkehr am heutigen Mittwoch. Die Beschlussfassung in der Stadtverordnetenversammlung ist für Donnerstag, 1. Dezember, vorgesehen (jeweils 20 Uhr, Rathaus). In Egelsbach wird sich der Bau- und Umweltausschuss am Dienstag, 29. November, und die Gemeindevertretung am Mittwoch, 14. Dezember, mit der Vorlage befassen. (ble)

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa