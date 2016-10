Stadtwerke senken Gaspreis deutlich

Dreiköpfige Familie Mustermann spart im Jahr 166 Euro

Langen - Preissenkung beim Erdgas, stabile Preise beim Strom: Das sind zwei gute Nachrichten für die Kunden der Stadtwerke Langen.

Wie der lokale Energieversorger mitteilt, sei es gelungen, beim Einkauf auf den Energiemärkten günstige Konditionen zu erzielen und zusätzlich interne Kosten zu senken. „Beides zahlt sich im kommenden Jahr für unsere Kunden in Langen und Egelsbach aus“, betont Direktor Manfred Pusdrowski. Denn eigentlich wird Strom durch gestiegene gesetzliche Abgaben und höhere Nutzungsentgelte für die Netze teurer. Die staatlichen Belastungen, die auf den Rechnungen ihren Niederschlag finden, erreichen im nächsten Jahr ein Rekordniveau von mehr als 60 Prozent am Strompreis. Grund ist vor allem die Umsetzung der Energiewende. So wird – wie dieser Tage bekannt wurde – die sogenannte Ökostrom-Umlage zur Förderung von Strom aus Windkraft zum 1. Januar abermals steigen. Doch entgegen dieser Entwicklung konnten die Stadtwerke die Preise für ihre Kunden stabil halten.

Erfreulich ist die Entwicklung beim Erdgas. Sofern nicht kalte Witterung den Verbrauch stark ansteigen lässt, können die Kunden für 2017 mit deutlich weniger Ausgaben rechnen. Während der Grundpreis konstant bleibt, sinkt der Arbeitspreis im Durchschnitt um mehr als zehn Prozent. Ein Musterhaushalt mit drei Personen und einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden hat dadurch 166 Euro mehr im Portemonnaie. (ble)

