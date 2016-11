Der erste Krimi vom Sterzbach

„Der Tote am Vierröhrenbrunnen“

Langen - Jetzt ist auch Langen kein weißer Fleck mehr auf der Krimilandkarte: „Der Tote am Vierröhrenbrunnen“ ist das erste Buch, das komplett in der Sterzbachstadt spielt. Geschrieben hat den Schmunzelkrimi Cornelia Härtl – unter dem Autorennamen Carla Wolf. Von Markus Schaible

+ Cornelia Härtl © p Die Sterzbachstadt in Aufruhr: Am Morgen nach dem Ebbelwoifest liegt ein Toter am Vierröhrenbrunnen. Was zunächst wie ein Unfall wirkt, entpuppt sich schnell als Mord. Doch wer war der Unbekannte und warum wurde er ins Jenseits befördert? Die Journalistin Petra Koslowski von der „Langener Morgenpost“ gerät bei ihren Recherchen schnell in den Strudel der Ermittlungen und wird tiefer in das Geschehen hineingezogen, als ihr lieb ist. Denn unter dem Mantel der Wohlanständigkeit tun sich bei einigen prominenten Persönlichkeiten der Stadt Abgründe auf. Damit nicht genug, erhitzt der Wahlkampf um das Bürgermeisteramt die Gemüter. Als Petra einen Hinweis erhält, beides könnte zusammenhängen, bricht sie mehr als eine Regel, um die Wahrheit herauszufinden.

„Rein fiktiv“ ist alles, betont die Langener Autorin, die nach zwei Spannungskrimis, die in der Region spielen („Böse Spiele“ und „Finstere Geschäfte“, beide Sutton Verlag), nun als Carla Wolf ihren ersten Schmunzelkrimi herausgebracht hat. Schon die Namen der Kontrahenten bei der Bürgermeisterwahl – Bertel Morgenroth und Rigobert Unkelhäuser – verraten, dass sie ihre Story mit Augenzwinkern umgesetzt hat.

Aufgewachsen im Süden Deutschlands, kam Härtl vor vielen Jahren der Liebe wegen in die Sterzbachstadt. „Ich fühle mich inzwischen so heimisch, um hier auf unterhaltsame Weise zu morden“, sagt die ausgebildete Hotelkauffrau und Betriebswirtin, die zuletzt 15 Jahre in der Erwachsenenbildung tätig war. Um sich ganz dem Schreiben widmen zu können (sie tut das unter ihrem eigenen Namen und unter drei Pseudonymen), hat sie ein Sabbatjahr eingelegt – „das dauert mittlerweile schon drei Jahre ...“

„Der Tote am Vierröhrenbrunnen“ ist als Taschenbuch (ISBN 978-3-741-28925-5) erschienen, kostet elf Euro und ist in den Langener Buchhandlungen erhältlich. Auch zwei Lesungen sind bereits geplant: Im Januar bei Welt der Weine und im März in der Stadtbücherei. (ble)

