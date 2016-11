Trauerweide in Langen ist gekappt

Langen - Jetzt ist es passiert: Die Trauerweide vor dem Zentrum für Jung und Alt (ZenJA) ist gestern Vormittag in weiten Teilen der Motorsäge zum Opfer gefallen. Von Holger Borchard

+ Stück für Stück von der Krone weg kappten Facharbeiter gestern die Weide am ZenJA, der traurige Rest wird mit Ende der Wespenzeit spätestens im Dezember folgen. © Strohfeldt

Beginnend bei der Krone, kappten Mitarbeiter einer Fachfirma den rund 90 Jahre alten Baum im Auftrag der Stadt in mehreren Etappen, bis – wie angekündigt – nur noch ein gut dreieinhalb Meter hoher Stumpf stehen blieb. Dass der Weidenstumpf fürs Erste stehen bleibt, ist dem Tierschutz geschuldet. Bei einer Untersuchung des Gehölzes Ende Oktober hatte ein Gutachter in einer Höhle im Stamm ein Wespennest sowie zwei weitere Öffnungen festgestellt, woraufhin der erste Fälltermin ausgesetzt worden war. Damit nicht genug: Eine weitere Untersuchung vorigen Mittwoch förderte neben den Wespen Exemplare des Rosenkäfers ans Tageslicht, die auf der Roten Liste artgeschützter Tiere stehen – was zur abermaligen Verschiebung der Fällung auf gestern führte. „In drei Wochen, wenn die Wespenzeit vorüber ist, wird der Stamm samt Wurzel dann vollständig entfernt und an eine Stelle gebracht, wo sich die Käfer einen neuen Lebensraum suchen können“, skizziert Erster Stadtrat Stefan Löbig (Grüne) den letzten Akt.