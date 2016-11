Geldbote schlägt Räuber in die Flucht

Verhinderter Überfall

Langen - Misslungener Raubüberfall am Samstagabend in der Amperestraße: Zwei Mitarbeiter einer Getränke- und Verbrauchermarktkette waren mit Bareinnahmen unterwegs, um diese abzuliefern, als sie gegen 21.15 Uhr von einem Unbekannten attackiert wurden.

Der Angreifer setzte einen Boten mit Pfefferspray außer Gefecht, der zweite jedoch schleuderte geistesgegenwärtig eine Flasche auf den Täter. Daraufhin flüchtete jener Richtung Monzastraße, wo er in ein silbergraues Auto einstieg und in nördlicher Richtung davonfuhr. Die Opfer beschreiben den Räuber als etwa 1,80 Meter groß, 20 bis 35 Jahre alt und dunkelhaarig. Er war sehr schmal, hatte dunkle Augen und Augenbrauen und war komplett schwarz gekleidet – Jogginghose, dünne Jacke und Wollmütze. Hinweise an die Kripo: 069/8098-1234. (hob)

