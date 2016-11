Zitternder Räuber überfällt Kiosk mit Schusswaffe

Polizei sucht Zeugen

Langen - Ein sichtlich aufgeregter Räuber mit Schusswaffe erbeutet eine Geldbörse und flüchtet. Nach dem Überfall auf einen Kiosk sucht die Polizei Zeugen.

Wie uns die Polizei auf Nachfrage berichtete, kam es gestern Nachmittag kurz nach 17.30 Uhr zu einem Raubüberfall auf einen Kiosk am Wernerplatz. Ein maskierter Täter betrat das Geschäft mit einer Schusswaffe in der Hand und forderte Geld. Im Kiosk war zu diesem Zeitpunkt eine Angestellte, die dem Mann eine Geldbörse mit einem geringen Geldbetrag übergab. Der aufgeregte Mann flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Laut der Zeugin soll er bei dem Überfall auffällig gezittert haben. Der Täter war etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und dunkel gekleidet. Er war mit einem schwarzen Tuch maskiert, trug eine Mütze, eine dunkle Kapuzenjacke und schwarze Schuhe mit weißen Sohlen. Die Polizei ermittelt und bitte Zeugen, die den Überfall beobachtet haben, oder Hinweise zum Räuber geben können, sich unter der Rufnummer 069/8098-1234 zu melden. (dr)

Die wichtigsten Notruf-Nummern Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa