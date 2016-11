Zweites Fachärztezentrum in der Warteschleife

Mediziner-Chef sieht Interesse aus China kritisch

Langen - Der Standort ist längst ausgeguckt, der Bebauungsplan beschlossen – doch die Umsetzung des Projekts „Fachärztezentrum 2“ nahe der Asklepios Klinik kommt nicht wirklich voran. Von Markus Schaible

„Schon in Kürze“ werde der Kreis (ihm gehört das Areal) festlegen, welcher Investor den Zuschlag erhält, hatte Landrat Oliver Quilling Mitte April verkündet. Doch diese Entscheidung steht nach wie vor aus. „Es gibt noch immer zwei heiße Interessenten“, sagte Quilling jetzt auf Anfrage unserer Redaktion. Allerdings: „Beide konnten bislang ihre Finanzierung uns gegenüber nicht belastbar darstellen.“ Im Rahmen einer Ausschreibung hätten weitere Investoren ihr Interesse bekundet; zwei seien schließlich übrig geblieben. Mit der einen Gruppe werde es in Kürze weitere Gespräche geben. Bei der anderen laufen die Verhandlungen über einen Vermittler, denn diese Geldgeber sitzen in China. „Wir wollen aber, dass die Finanzierung über eine deutsche Bank abgesichert wird“, betont der Landrat.

„Ein Fachärztezentrum ist keine ganz einfache Immobilie. Die Investoren stürzen sich da nicht gerade zuhauf darauf“, so Quilling. Für den Kreis sei das Haus aber priorisiert: Wenn ein Bauherr nur dieses bauen wolle, könne er auch ausschließlich das dafür benötigte Gelände an der Frankfurter Straße (direkt an der Einfahrt zum Krankenhaus auf der nach Sprendlingen zugewandten Seite) kaufen. Möglich sei es aber auch, das Gesamtareal samt Hochhaus zu erwerben. Anstelle des ehemaligen Schwesternwohnheims wäre eine klinik-affine Nutzung (Pflege, Hospiz oder Ähnliches) möglich; eine Wohnbebauung lehnt die Stadt, die über die Planungshoheit verfügt, dort ab.

In der Ärzteschaft indes ist man über den Stillstand alles andere als glücklich: „Wir hängen total in den Seilen“, sagt Dr. Matthias Scholz, Vorsitzender des Medizinischen Qualitätsnetzes Langen/Dreieich (MQLD) und selbst im Fäz 1 beheimatet. Das Interesse von Medizinern, deren Fachrichtungen noch nicht in Langen vertreten sind, sei groß; zudem wollten sich bereits in Langen ansässige Kollegen dringend vergrößern. „Ich hätte bereits vor vier Jahren das komplette zweite Haus vermietet gehabt“, betont er.

Nicht begeistert ist er vom Interesse der Chinesen: „Der medizinische Bereich ist ein sehr sensibles Thema, ob da Investoren aus China die beste Wahl sind, wage ich zu bezweifeln.“ Zudem warnt Scholz angesichts der Preisvorstellungen des Kreises für das Areal vor Mietpreisen, die sich die Ärzte nicht leisten könnten. Wichtig sei aber, dass es nun vorangehe mit einem kompetenten Partner: „Das ist von der Konzeption her nicht einfach, das muss gut geplant sein, damit man keine Bruchlandung hinlegt“, gibt er allen Beteiligten mit auf den Weg.

