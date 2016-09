Lkw-Fahrer bei Unfall aus dem Führerhaus geschleudert

Auf der Auffahrt von der A3 zur A45

Mainhausen/Seligenstadt - Bei einem Unfall auf der Auffahrt von der A3 zur A45 wird ein Lkw-Fahrer aus seinem Führerhaus geschleudert und schwer verletzt. Die Autobahnauffahrt muss voll gesperrt werden.

Ein mit etwa 20 Tonnen Babynahrung beladener Kühllaster ist auf der A3 am Seligenstädter Dreieck umgekippt. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt, sagte ein Polizeisprecher. Er war nicht angeschnallt und wurde bei dem Crash aus dem Führerhaus geschleudert. Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Der Mann wollte demnach am Montagabend gegen 22.50 Uhr auf die A45 Richtung Gießen abbiegen und verlor dabei in der Kurve aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Lkw war vorher auf der A3 aus Richtung Frankfurt unterwegs.

Die Autobahnzufahrt war nach dem Unfall auch heute Morgen noch voll gesperrt, weil die Babynahrung umgeladen werden musste. Wie uns die Autobahnpolizei auf Nachfrage berichtete, sollte die Sperrung bis mindestens 10 Uhr andauern. Obwohl auf der Tangente zur Autobahn 45 wenig Verkehr herrsche, rechne die Polizei mit Behinderungen im Berufsverkehr, erklärte der Sprecher. Bei dem Unfall ist laut Polizei ein Schaden von über 200.000 Euro entstanden. Weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht am Unfall beteiligt. dr/dpa