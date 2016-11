Ausbau A3: Nicht zu spät für ein Signal

Gemeindevertreter bekräftigen Forderung

Mainhausen - Dabei sein ist alles: Obwohl der Ausbau der A3 zwischen Offenbacher Kreuz und Anschlussstelle Hanau im Bundesverkehrswegeplan 2030 Anfang der Woche von Politikern von CDU/CSU und SPD in Berlin nun doch in die höchste Kategorie eingestuft wird, haben die Gemeindevertreter eine Resolution verabschiedet, die genau das fordert.

Zugrunde lagen wortgleiche Anträge von FDP und SPD. „Selbst die Schreibfehler waren identisch“, merkte CDU-Fraktionschef Johannes Wegstein an, nachdem sein Amtskollege Gerald Wissler (UWG) den Sozialdemokraten nachgewiesen hatte, bei der FDP abgeschrieben zu haben. SPD-Fraktionsvorsitzender Kai Gerfelder mahnte indes die Wichtigkeit eines Ausbaus an. Die täglichen Staus würden sich auf die ganze Region auswirken. „Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Rhein-Main-Gebietes steht auf dem Spiel“, sagte er und wies darauf hin, dass die Resolution erst jetzt habe verabschiedet werden können, weil im Oktober keine Sitzung stattfand. Auch sei es „nie zu spät für ein Signal“. Dem schlossen sich die anderen Fraktionen an und verabschiedeten den Antrag der FDP-Fraktion einstimmig, der SPD-Antrag wurde zurück genommen. (sig)

