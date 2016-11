Wiesenstraße im Fokus

Bürgerversammlung zum ÖPNV-Angebot:

Zellhausen - Zum 11. Dezember gibt es ein neues ÖPNV-Angebot im Ostkreis Offenbach. Auch für die Gemeinde Mainhausen ändern sich im Busverkehr einige Linienverläufe, Taktungen und Verbindungsmöglichkeiten. Von Sabine Müller

Verantwortliche der Verkehrsgesellschaften informierten darüber am Donnerstagabend bei einer Bürgerversammlung. Nicht alle profitieren von den Umstellungen. Etwa 150 Bürger begrüßte Kai Gerfelder als stellvertretender Vorsitzender der Gemeindevertretung im Bürgerhaus Zellhausen. Auf dem Podium hatten vier fachkundige Gäste sowie Bürgermeisterin Ruth Disser Platz genommen, um über Änderungen im Busverkehr zu berichten, die der Fahrplanwechsel mit sich bringt. Dabei betonte Andreas Maatz, Geschäftsführer der Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH (kvgOF), der öffentliche Nahverkehr sei „wie ein Konfektionsanzug von der Stange: Er passt nicht jedem, aber möglichst viele sollten davon profitieren.“ Bis zu den Sommerferien soll das neue Konzept getestet werden.

Als Novum stellte Maatz die direkten Busverbindungen nach Bayern vor: gemeinsames Angebot der kvgOF und des Landkreises Aschaffenburg. Als Vertreter der beauftragten Verkehrsgesellschaft mbH Untermain war Karl-Heinz Betz nach Zellhausen gekommen. Im Probebetrieb fährt die neue Linie 57 von Großostheim über Stockstadt nach Zellhausen (Wiesenstraße); Linie 58 über die Strecke Aschaffenburg (ROB), Mainaschaff, Zellhausen, Seligenstadt, Rodgau-Weiskirchen (Bahnhof). In der Zellhäuser Wiesenstraße kann auf Linie 57 nach Großostheim umgestiegen werden. „Die Wiesenstraße in Zellhausen wird neuer Verkehrsknotenpunkt“, sagte Maatz, „hier werden vier Buslinien ankommen.“ Dort werde auch die Haltestelle ausgebaut. Neu ist die Haltestelle Ostring, dagegen gibt es die Stopps an der Sendefunkstelle nicht mehr, die Taunusstraße bleibt nur für das Anrufsammeltaxi (AST) erhalten. Nachteil: Die Anschlüsse von und nach Mainflingen haben in Zellhausen Wartezeiten von bis zu 46 Minuten.

Veränderte Buslinien gibt es nach Obertshausen, für die Linien OF-85/-86 und 567 ist als neues Verkehrsunternehmen die Transdev Rhein-Main GmbH im Einsatz, deren neue Busse allerdings erst ab Januar im Einsatz sein werden, so Max Kaiser von Transdev. Die 85 fährt von Obertshausen über Froschhausen und Seligenstadt (Schwimmbad) nach Zellhausen-Wiesenstraße zur Endhaltestelle Blumenweg; Klein-Welzheim und Mainflingen bleiben außen vor. In Seligenstadt ersetzt die neue Haltestelle am Bahnhof, der jetzt von beiden Seiten angefahren wird, die Haltestellen Kapellenplatz/Feuerwache. Die Fahrzeiten zwischen Zellhausen und Seligenstadt sowie Obertshausen verkürzen sich im Schnitt um elf Minuten. Auf der direkten Verbindung Seligenstadt-Zellhausen ersetzt die OF-85 die Linie 567. Die OF-86 fährt zwischen Obertshausen-Bahnhof, Hainburg und Seligenstadt nach Mainflingen – auch hier über die neue Haltestelle Seligenstadt-Bahnhof. Für „weniger Linien, aber ein verdichtetes Angebot“ warb kvgOF-Vertreter Klaus Böttcher. Außerdem wurde auf die AST-Linien 81, 82 und 83 verwiesen, die den neuen Fahrplan ergänzen. Aus Gründen der Verkehrssicherheit wird die Sonderhaltestelle Einhardschule durch den Stopp Würzburger Straße/Kleingärten ersetzt.

In der anschließenden Diskussion äußerten Bürger ihren Unmut über den Wegfall der direkten Verbindung von Mainflingen nach Obertshausen, die künftig mit der Linie OF-86 länger dauert. Auch der Umstieg in Seligenstadt, um nach Froschhausen zu gelangen, wurde moniert. Eltern äußerten die Sorge, Schülerbusse seien jetzt schon mehr als ausgelastet und würden noch voller, verwiesen auch auf den Sicherheitsaspekt. Eine Mainflingerin wünschte sich die Verbindung nach Klein- statt nach Großostheim: „Dort gibt es ein Schwimmbad.“ Anlass zu Kritik gab zudem das Verhalten der Busfahrer an der Endhaltestelle Blumenweg in Zellhausen. Die Teilnehmer auf dem Podium wollten diese Anregungen mitnehmen und darauf reagieren. Bürgermeisterin Disser appellierte in ihrem Schlusswort: „Geben Sie dieser Sache eine Chance.“ Werde das ÖPNV-Angebot nicht genutzt, gäbe es vielleicht bald keines mehr. Die neuen Fahrplanhefte werden in Kürze an die Haushalte verteilt.