Erhebliche Mehrkosten für Kitas

SPD rechnet mit Steigerung in Höhe von 400.000 Euro

+ © p Steigende Personalkosten und stetiger Ausbau der Kinderbetreuung machen den Kommunen zu schaffen. Die Gemeinde Mainhausen muss nach Berechnungen der SPD mit Mehrkosten in Höhe von 400.000 Euro binnen vier Jahren für die Kita-Landschaft kalkulieren. © p

Mainhausen - Vor eine besondere Herausforderung sieht die SPD-Fraktion die Gemeinde Mainhausen bei der Bewältigung erheblicher Personalkostensteigerungen in der Kinderbetreuung gestellt.

Wie SPD-Fraktionsvorsitzender Kai Gerfelder mitteilt, sind auf Grund der regulären Tariferhöhungen und der zurückliegenden Sondertarifrunde im Erziehungsdienst erhebliche Mehrausgaben zu erwarten. „Alleine vom Jahr 2015 auf das Jahr 2016 musste die Gemeinde etwa 165.000 Euro mehr aufwenden, um die Erzieherinnen und Erzieher zu entlohnen. Dies wird sich auch für die kommenden Haushalte fortsetzen, da weitere Tarifsteigerungen bereits absehbar sind.“ Hinzu komme der Ausbau der Kinderbetreuung insbesondere im sehr personalintensiven U3-Bereich. „Wenn wir die gesetzlichen Anforderungen weiter erfüllen und die stetig steigende Nachfrage von Eltern nach Betreuungsplätzen befriedigen wollen, stehen auch hier massive Mehrausgaben ins Haus“, ergänzt die sozialpolitische Sprecherin Gisela Schobbe. „Bis zum Jahr 2018 kalkulieren wir in unseren Hochrechnungen derzeit mit Mehrkosten von 400.000 Euro im Vergleich zum Jahr 2015. Und diese Kosten entstehen jährlich.“

Um einen genaueren Überblick über die Personalkostenentwicklungen zu erhalten, habe die SPD-Fraktion eine Anfrage an den Gemeindevorstand gerichtet, deren Beantwortung derzeit noch ausstehe. Fest stehe für die Sozialdemokraten aber, dass die Mehrkosten nicht an die Eltern weitergegeben werden dürfen. „Wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Finanzierung aus dem allgemeinen Steueraufkommen erfolgt“, sagt Schobbe. Die Kinderbetreuung sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, und der Zugang zu frühkindlicher Bildung dürfe nicht an der Höhe der Gebühren scheitern. „Wenn wir das mit den mit Abstand niedrigsten Steuerhebesätzen im Kreis Offenbach nicht gewährleisten können, muss gegebenenfalls hier eine Anpassung erfolgen, um die Gebührensätze für die Familien weitgehend stabil zu halten.“ (kd)