Disser und ihr „Projekt 2 in 1“

Mainhausen: Ein Rathaus, ein Bürgerbüro

+ © mho Rathaus im Mainhausener Ortsteil Mainflingen: Seit 1965 wurden nur Reparaturen vorgenommen, den Sanierungsbedarf schätzt Disser auf rund 800.000 Euro. © mho

Mainhausen - Die geplante Zusammenlegung beider Mainhausener Rathäuser ist nach wie von Gesprächsthema. „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ fragte Bürgermeisterin Ruth Disser bei der Präsentation des Doppeletats 2017/18.

Für sie bringt das 4,1-Millionen-Projekt in Zellhausen „eine Entlastung zukünftiger Generationen und mehr Effizienz“. Im Zuge der Beratungen zur dringend erforderlichen energetischen Sanierung des Bürger-/Rathauses im Ortsteil Zellhausen wurde die Machbarkeitsstudie „Gemeinsames Rathaus für Mainhausen“ aus dem Jahr 2007 wieder in die Diskussion gebracht. Dabei soll die Zentralisierung der Verwaltung mit der bereits geplanten energetischen Sanierung des gesamten Gebäudes verbunden werden.

Disser erinnert daran, dass sich 2017 die Gebietsreform zum 40. Mal jährt. In den meisten Kommunen sei bereits vor vielen Jahren der Verwaltungsstandort zusammengefasst worden – „ein Ziel der Gebietsreform und auch der interkommunalen Zusammenarbeit, die ,Land auf, Land ab’ in den Vordergrund gestellt wird.“ Die Verwaltungschefin sagt, sie stehe „von Anfang an für die Sanierung des Altbestandes“. Eine Sanierung im Bestand ziehe sie wegen der bestehenden Bausubstanz immer einem Neubau vor. „Es soll die bestehende Bausubstanz genutzt werden und mit einem An- und Umbau des Rathausteiles ein gemeinsames Rathaus geschaffen werden, eben ein Projekt 2 in 1.“

Diese Idee biete viele wirtschaftliche Vorteile wie Einsparungen bei den Unterhaltskosten und Leitungskosten für EDV und Telefonleitung; aber auch qualitative Vorteile wie effizientere Arbeitsabläufe und eine zeitgemäße Arbeitsumgebung für die Mitarbeiter. Derzeit gebe es in Mainhausen zwei sanierungsbedürftige Rathäuser, die nicht mehr dem Standard entsprechen, die unnötige Kosten verursachen und die Effizienz der Verwaltungsarbeit einschränken. „Schon heute sind die Serviceleistungen der Verwaltung verteilt und werden nur noch hier oder dort angeboten. Die Zusammenlegung wäre nur ein weiterer, konsequenter Schritt.“ Entscheidend sei der Zustand des Rathauses in Mainflingen. Seit 1965 wurden nur Reparaturen vorgenommen, der Sanierungsbedarf liege bei rund 800.000 Euro, ohne die Kosten für den Fahrzeughallenumbau.

„Ein gemeinsames Rathaus in einem Ortsteil heißt aber auch: ein funktionierendes Bürgerbüro im anderen Ortsteil,“ sagt Disser. Dieses Bürgerbüro müsse zentral liegen und durch arbeitnehmerfreundliche Öffnungszeiten einen Vorteil für alle Bürger Mainhausens bieten.“ Ausführliche Infos bietet eine Broschüre zur Bürgerbeteiligung, die Anfang Dezember verteilt wird. (mho)