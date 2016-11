Angela Prokoph bei Mainhausener CDU aktiv

Mainhausen - Im vergangenen Jahr war Angela Prokoph als Bürgermeisterkandidatin in Seligenstadt ins Rennen gegangen, nun hat sie sich der Mainhausener CDU angeschlossen.

Beruflich – sie engagiert sich auch im Gewerbeverein – und politisch sei sie eng mit Mainhausen verbunden, sagt die Unternehmensberaterin. Warum sie sich ausgerechnet dem heillos zerstrittenen Ortsverband angeschlossen hat? „Man hat mich dorthin geholt“, antwortet sie kurz und knapp. Einem „Lager“ fühle sie sich nicht zugehörig, vielmehr sehe sich als eine Art Mediatorin. „Wenn man von außen kommt, ist man nicht so belastet“, meint sie. Es sei „viel Unruhe drin, wir müssen das besprechen und sehen, wie man was auf die Füße stellt, und mit welchen Leuten man was machen kann“. (sig)