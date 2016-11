Rathaus in Mainflingen soll geschlossen werden

Zeit für gemeinsamen Verwaltungssitz

+ © paw Das Rathaus in Mainflingen ist ein wahrer Stromfresser und soll geschlossen werden. Für den Ortsteil sehen die Pläne der Verwaltung stattdessen ein Bürgerbüro vor. © paw

Mainhausen - Einen erneuten Anlauf startet die Gemeindeverwaltung bei der Zusammenlegung der Rathäuser in Mainflingen und Zellhausen. Bürgermeisterin Ruth Disser erläuterte das Vorgehen bei der Einbringung des Doppelhaushaltes am Dienstagabend im Bürgerhaus Mainflingen. Von Oliver Signus

Bereits 2006 unternahm die Gemeindeverwaltung Überlegungen, die beiden Rathäuser aus Kostengründen zusammenzulegen. Eine Machbarkeitsstudie, die im Jahr darauf fertig gestellt war, betrachtete die Möglichkeit, das alte Schulgebäude in Zellhausen zu nutzen. Weil das Projekt zu teuer war, verschwanden die Pläne wieder in der Schublade.

Nun, eine Dekade später, rückt Bürgermeisterin Ruth Disser (SPD) das Thema in den Mittelpunkt des Investitionshaushaltes. „Mainhausen feiert im kommenden Jahr seinen 40. Geburtstag und noch immer gibt es zwei Rathäuser, die beide sanierungsbedürftig sind, nicht mehr dem heutigen Standard entsprechen, die unnötige Kosten verursachen und die Effizienz einschränken“, sagte sie vor den Gemeindevertretern. Daher soll nun der Verwaltungssitz in Zellhausen, der an das dortige Bürgerhaus „angedockt“ ist, saniert werden, während das Rathaus in Mainflingen aufgegeben wird. „2 in 1“ nennt Disser das Projekt, für das sie die Gesamtkosten mit rund 6,5 Millionen Euro angibt. Davon seien 2,4 Millionen Euro für die Sanierung des Bürgerhauses abzuziehen, die ohnehin angefallen wären. Bleiben unterm Strich Mehrkosten in Höhe von gut 4,1 Millionen Euro.

Angesichts dieser hohen Kosten sei im Verlauf der Diskussionen auch ein Neubau in Erwägung gezogen worden. Die reinen Baukosten für ein Gebäude mit dem gleichen Volumen (Kubatur) hätte laut Disser mit 6,5 Millionen Euro zu Buche geschlagen. Für die „Nebenkosten“ mit Abrissarbeiten wären weitere 1,5 Millionen Euro zu bezahlen. Das Rathaus in Mainflingen müsste für 800.000 Euro saniert werden, hinzu kämen Kosten für den Umbau der alten Fahrzeughalle. Zudem habe dieser Verwaltungssitz laut Klimaschutzkonzept die schlechteste Energieeffizienz.

Die Zusammenlegung der Verwaltung vier Jahrzehnte nach der Gebietsreform wäre aus Dissers Sicht ein konsequenter Schritt. „In beiden Rathäusern sind die verschiedenen Fachbereiche untergebracht. Was bedeutet: den Personalausweis bekommt man nur im Rathaus Zellhausen, beim Bürgerservice, und die Grundsteuer kann man nur in der Kasse im Rathaus Mainflingen bar entrichten. Die EDV-Einrichtung und die Kürzungen im Personalbereich, gerade im Bereich Einwohnermeldeamt, machte vor Jahren eine Bündelung erforderlich“, erläutert sie dazu.

„Ein gemeinsames Rathaus in einem Ortsteil heißt aber auch ein funktionierendes Bürgerbüro im anderen“, betont Disser. „Das darf bei unseren Beratungen nicht außer Acht gelassen werden, und das bietet auch viele Möglichkeiten der Gestaltung“, ist sie überzeugt. Finanziert werde „2 in 1“ mit Hilfe von Krediten, angesichts des extrem niedrigen Zinsniveaus sei der Zeitpunkt für ein Projekt dieser Dimension ideal. „Wenn nicht jetzt, wann dann?“, fragt die Verwaltungschefin.