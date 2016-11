Grünen stellen sich hinter Gudrun Monat

Bürgermeister-Wahl:

Der Grünen-Ortsverband hat sich einstimmig für die Unterstützung der Bürgermeister-Kandidatur der aus ihren Reihen stammenden Ersten Stadträtin Gudrun Monat (Mitte) ausgesprochen.

Mühlheim - Der Ortsverein der Grünen hat sich hinter die Bürgermeister-Kandidatur der Ersten Stadträtin Gudrun Monat gestellt. Die Entscheidung fiel einstimmig, Monat sei „die beste Wahl“.

Die Mühlheimer Grünen unterstützen die Erste Stadträtin Gudrun Monat in ihrer Kandidatur um das Bürgermeisteramt. Alles andere wäre auch eine große Überraschung gewesen. Monat wurzelt bei der Partei. Das offizielle Bekenntnis fehlte bisher aber noch. Monat, begründet der Grünen-Ortsvereinssprecher Jan Winkelmann, sei hochqualifiziert, werde das Amt als Bürgermeisterin „objektiv und neutral als Vermittlerin zwischen den Interessen und Vorstellungen der Bürger, der Verwaltung und der Parteien zum Wohle der Stadt ausüben“. Sie habe bereits in den vergangenen zwei Jahren als Erste Stadträtin bewiesen, „dass sie in der Lage ist, ihr Dezernat hervorragend zu leiten“. Dies gelte umso mehr, als in ihren beiden größten Fachbereichen Bauen und Soziales die Leitungsstellen wechselten und neu zu besetzen waren.

Darüber hinaus verstehe sie es, trotz schwieriger Rahmenbedingungen wie etwa der Unterbringung von Flüchtlingen, eine Vielzahl von Akzenten zu setzen. Winkelmann zählt exemplarisch den beschlossenen Ausbau der Schulbetreuung in Markwald und Lämmerspiel, den einstimmigen Beschluss des Parlaments zum Neubau einer Kindertagesstätte in zentraler Lage, das Konzept zur Sanierung der Friedhöfe und die Gründung eines Stadtelternbeirats auf.

Alles zur Bürgermeisterwahl in Mühlheim

Was für die Grünen ebenfalls bemerkenswert sei, sei das Wie von Monats Amtsführung. Sie hebe sich „in ihrer ruhigen und stets sachlichen Art, gepaart mit einem umfassenden und unvoreingenommenen Informationsstil, wohltuend vom üblichen Politikgetöse und sonstiger Parteitaktik ab“. Winkelmann hebt hervor, was auch schon die „Bürger für Mühlheim“ angeführt hatten: Bei Monats „kompetenter und wertschätzender Art merkt man stets, dass parteiübergreifende Konsensentscheidungen und eine aktive Bürgerbeteiligung für sie wichtiger sind, als Absprachen im Hinterzimmer“. Deshalb sei die Kandidatin in Mühlheim und im Kreis mittlerweile nicht nur sehr bekannt; sie erfahre auch „allerseits Akzeptanz und Wertschätzung“. Bester Beweis dafür sei, dass selbst frühere politische Gegner wie die „Bürger für Mühlheim“ inzwischen ihre Unterstützung für Monat zugesagt haben. Ihre Bewerbung als überparteiliche Kandidatin sei darum eine logische Konsequenz.

Monat hatte vor knapp zwei Wochen bekannt gegeben, dass sie bei der Bürgermeister-Wahl am 12. März gegen Amtsinhaber Daniel Tybussek antreten und nun die dafür nötigen 90 Unterstützerunterschriften sammeln wird. Die hatte sie bei mehreren Vor-Ort-Terminen schnell beisammen. Zusätzlich teilte Ende vergangener Woche die wie die Grünen zur Opposition gehörende Fraktion der „Bürger für Mühlheim“ mit, keinen Kandidaten aus den eigenen Reihen ins Rennen zu schicken, sondern Monat zu unterstützen.

Daniel Tybussek, dessen Ambitionen auf eine zweite Amtszeit schon vor der Kommunalwahl im März offiziell waren, ist von seiner SPD bereits vor einigen Wochen offiziell nominiert worden, ebenfalls einstimmig.