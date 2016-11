Bürgermeisterwahl: Der Dritte im Bunde

Helge Kuhlmann will Stadtchef werden

+ © p Helge Kuhlmann, 24, will Bürgermeisterkandidat werden – auch und gerade per Provokation © p

Mühlheim - Jetzt sind’s drei. Die Kandidatenliste für die Bürgermeisterwahl am 12. März füllt sich. Zu Amtsinhaber Daniel Tybussek und Erster Stadträtin Gudrun Monat gesellt sich Helge Kuhlmann. Hinter dem 24-Jährigen steht die Satire-Partei „Die Partei“.

Es ist eine Kandidatur mit Ansage. Als Landesvorsitzender Christian Scheef Ende Januar zur Gründung des Mühlheimer Partei-Ablegers ins Schanz rief, gab er bereits zu Protokoll, ein eigener Bürgermeisterkandidat sei möglich. Nun ist es soweit. Kuhlmann – Wurzeln beim ostfriesischen Norddeich, 1998 von den Eltern in die mütterliche Heimat Mühlheim verpflanzt, mittlere Reife, Lehre als Telekom-IT-Systemelektroniker, seither dort im Kundenservice – will den Posten, um „aus dem Willen zum Humor Politik zu gestalten und schlussendlich die Welt zu verbessern.“ Näher zu begucken ist er auf der Facebook-Seite von „Die Partei“ Mühlheim.

Die nötigen 90 Unterstützerunterschriften hat er noch nicht beisammen. Am heutigen Samstag, 10 bis 14 Uhr, steht sein Wahlkampfstand vor der Bahnhofstraße 13. „Titanic“-Magazine liegen dort auch bereit. Was er sonst bieten will, erklärt er im Interview mit Mühlheim-Redakteur Marcus Reinsch.

Wer hat die Entscheidung wann getroffen?

Das war ich, bevor ich den Ortsverband mitgegründet habe. Ich bin seit fast zwei Jahren in der Partei aktiv und, wie das bei allen Politikern so ist, höchst machtorientiert. Und was bringt mehr Macht und Prestige als das Amt des Bürgermeisters! Darauf war ich immer scharf und werde es übernehmen.

Sie verbreiten als Wahlprogramm einen „7-Punkte-Plan“. Mit dem kann erstmal nicht jeder etwas anfangen.

Ja und...?

Auf dem Wahlplakat posieren Sie mit weißer Zipfelmütze und Kutte, Zigarre und Koffer, der mit Geldscheinen und einer angematschten Banane gefüllt ist. Wollen Sie der nächste Müllerborsch werden oder der nächste Bürgermeister?

Kutte und Mütze haben einen ganz einfachen Grund: Normalerweise treten wir ja mit grauen Anzügen – möglichst billig von C&A mit einem Mindestpolyesteranteil von 51 Prozent – auf. Leider stelle ich fest, dass sich den Mühlheimern nicht wirklich erschließt, welcher Sinn dahinter steckt. Und das Problem bei Witzen ist ja: Wenn man sie erklärt, sind sie nicht mehr witzig. Also habe ich mir eine Figur gesucht, mit der sich fast jeder Mühlheimer identifizieren kann. Das ist halt der Müllerborsch. Was gibt es Besseres, als auf einer populären Figur aufzubauen?

Was bedeutet der Slogan obendrüber: „Ich mach’s für die Hälfte“?

Das ist der erste Satz vom ersten Punkt meines Wahlprogramms. Das geht weiter: „Doppelte Korruption zum halben Preis“. Ich meine, gemauschelt wird immer, gerade in der Kommunalpolitik. Ich bin wenigstens so ehrlich und mache das zu meinem Hauptpunkt. Denn Ehrlichkeit schätzt der Bürger, und warum damit nicht auf Stimmenfang gehen? Da weiß wenigstens jeder, wo er dran ist.

Was wollen Sie den Mühlheimern denn sagen mit Ihrer Kandidatur?

Die Hauptmotivation: Kommt in die Gänge und gestaltet euch selbst. Denn es gibt so viele Punkte hier, die vielen Leuten auf den Zeiger gehen, stinken, Rauchwölkchen verursachen. Also sich wählen lassen, auf Sachen aufmerksam machen, die schieflaufen, versuchen, sie zu ändern. Mehr als scheitern kann man nicht. Das große Problem ist: Wenn sich keiner findet, der mitgestaltet – oder immer nur dieselben – wird Demokratie ad absurdum geführt. Ich bin relativ unbekannt in Mühlheim, politisch ein unbeschriebenes Blatt. Also starte ich von unten gleich nach ganz oben durch.

„Die Partei“, eigentlich komplett in Großbuchstaben, ist von Martin Sonneborn gegründet worden, dem Ex-Chefredakteur des Satire-Heiligtums „Titanic“...

Faktenmagazin!

...also gut: Faktenmagazin. Das hat für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Und zur Erkenntnis, dass „Die Partei“ bevorzugt mit Tabubrüchen arbeitet und die Provokation liebt. Das ist jetzt auch am Wahlprogramm abzulesen. Sie fordern zum Beispiel den Umbau des Mühlheimer Bahnhofs zum unterirdischen Sackbahnhof, den Umzug der Menschen aus „christlich-konservativen Elendsvierteln Lämmerspiels“ ins Franzosenviertel und das „Lämmerspieler Freibierbad“. Wie reagieren die Leute auf sowas?

Relativ witzig. Entweder sie sagen: „Super, finden wir gut“ oder sie sagen: „Was für ein Scheiß“ und gehen weiter. Also ich konnte bisher kein Grau feststellen. Nur Schwarz oder Weiß. Das beobachtet man auch bei Wahlplakaten, von mir und von uns: Leute stehen davor, gucken sich’s an, und dann Ratteratterratterratter...

Aber warum sollte der Bahnhof zum unterirdischen Sackbahnhof werden?

Na was macht man denn mit Schandflecken? Man löst sie auf oder man legt sie unter die Erde. Und zum Auflösen sieht er noch nicht schlimm genug aus.

Und haben Sie keine Angst vor Lämmerspielern?

Ich bin selbst Lämmerspieler. Wichtig ist nur, dass die Bewohner der Elendsviertel dahin kommen, wo sie hingehören, nämlich ins besser Betuchte, das ist ihr natürliches Habitat.

Soll dieses Programm zu Prozenten führen oder nur zu Lachern?

Zu beidem. Die Logik ist: Wer lacht, bringt Prozente.

Wie viele Menschen stehen hinter Ihnen und Ihrer Kandidatur? Und wer sind die überhaupt?

Auf alle Fälle mein Ortsverband. Das ist das Schöne als Vorsitzender: Man kann Aufgaben verteilen und gängeln und muss nur aufpassen, dass man nicht irgendwann ersetzt wird.

Wie viele Leute sind das?

Vier, alles Lämmerspieler. Plus der Kreisverband mit etwa 30 Personen und der Landesverband. Praktischerweise bin ich auch stellvertretender Kreisvorsitzender. Wir haben auch Ortsverbände in Offenbach und Seligenstadt.

Tun wir mal so als ob: Was, wenn Sie gewählt werden?

Dann werde ich dem Amt gerecht, und Mühlheim wird erstmal ordentlich durchregiert.