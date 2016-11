Flughafenausbau: Stadt gibt Kampf gegen Land Hessen auf

Juristischer Schlussstrich

Mühlheim - Die Möglichkeit, Mühlheim auf juristischem Weg Erleichterung beim Verkraften der Flughafenausbau-Folgen zu verschaffen, schwindet. Denn der Kampf ist teuer und die Siegchance faktisch nicht mehr existent. Die Politik soll der Stadt deshalb erlauben, den Rechtsstreit mit dem Land zu den Akten zu legen. Von Marcus Reinsch

Die Stadt wird ihren Verwaltungsstreit gegen das Land Hessen um den Flughafenausbau wohl aufgeben. In der morgigen Stadtverordnetenversammlung soll die Politik der Verwaltung erlauben, „keine weiteren Rechtsmittel“ einzulegen. Das Verfahren läuft schon seit 2008, als der Airport noch nicht erweitert, vom Land aber bereits per Planfeststellungsbeschluss genehmigt war. Damals klagte unter anderem die Stadt Mühlheim, nachdem sie den politischen Auftrag bekommen hatte. Als sogenannte Musterklägerin wurde sie allerdings nicht zugelassen und musste deshalb auf das Ende des Musterklageverfahrens im Jahr 2013 warten. Zum Hintergrund: Musterkläger kommen immer dann ins Spiel, wenn viele Betroffene mit denselben oder ähnlichen Zielen vor Gericht ziehen, die Verfahrensflut die Leistungsfähigkeit der Justiz aber sprengen würde. In solchen Fällen kann das Gericht aus allen Klagen einige stellvertretend herausdeuten und alle anderen erstmal auf Eis legen. So war das etwa auch bei der Verhandlung vorm Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, wo das Nachtflugflugverbot von 23 bis 5 Uhr in höchster Instanz bestätigt wurde (wir berichteten).

Beim Verwaltungsstreit Mühlheims gegen das Land Hessen fand sich die Stadt auf der Wartebank wieder und versuchte dann, das auf die Musterklagen folgende Beschlussverfahren des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs durch eine mündliche Verhandlung zu ersetzen. In ihr wollte sie die speziellen Interessen der Mühlheimer Bürger vorbringen. Dieser Anlauf allerdings wurde per Beschluss des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs vom 14. September dieses Jahres endgültig hinfällig – und das Gericht schloss auch eine Revision aus.

Somit, sagt Bürgermeister Daniel Tybussek, hätten offene Fragestellungen kein Gehör gefunden. Darin wäre es beispielsweise darum gegangen, dass die realen Flugzahlen am Frankfurter Flughafen hinter den Prognosen zurückbleiben, auf denen der Planfeststellungsbeschluss für den Ausbau beruhte – und die neue Landebahn gar nicht nötig gewesen wäre. Ansatzpunkte waren auch die „Zusicherung“ aus dem Jahr 1971, keine weiteren Start- und Landebahnen zu bauen, die Entwicklung der Flugrouten, die Umsetzung des Nachtflugverbots und die Frage, wieso auch nachts trotzdem noch so viele „verspätete“ Jets Krach machen dürfen.

Der einzige Weg, trotz der nicht zugelassenen Revision weiterzumachen, wäre eine sogenannte Nichtzulassungsbeschwerde. Diese hat die Stadt formell auch eingelegt. Sie will sie allerdings binnen zwei Monaten widerrufen, falls die Mehrheit des Stadtparlaments am morgigen Donnerstag (18 Uhr, Rathaus, Friedensstraße 20) der Argumentation der Verwaltung folgt, dass die Fortsetzung des Rechtsstreits nur die Gerichtskosten, nicht aber die Erfolgsaussichten erhöhen würde. Der Streitwert des Verfahrens ist auf 60.000 Euro festgelegt.

Tybussek will lieber argumentativ weitermachen. Er sagt: „Auch wenn unsere juristischen Möglichkeiten erschöpft sind, werden wir uns weiterhin für eine Verbesserung der Lebensqualität in unserer Stadt einsetzen.“ Dazu gehöre es, weiterhin die Ausweitung des Nachtflugverbots auf die Stunden von 22 bis 23 Uhr und von 5 bis 6 Uhr und die Steuerung der Belastung durch lärmabhängige Gebühren zu fordern.