Grundstückskauf auf EHA-Areal: Fragen zum Bauhof-Umzug

Opposition will im Akteneinsichtsausschuss vermisste Antworten finden

Mühlheim - Anläufe, Details über das Engagement der Stadt und ihrer Gesellschaften auf dem einstigen EHA-Gelände an der Lämmerspieler Straße zu erfahren, gab es mehrere. Alle blieben weitgehend fruchtlos. Von Marcus Reinsch

Also verlangt die Opposition jetzt einen Akteneinsichtsausschuss, um Licht ins Dunkel zu bringen. Auf das Gelände soll der Bauhof umsiedeln. Der Fragen sind viele, der Antworten bisher zu wenige. Mindestens aus Perspektive der parlamentarischen Opposition. Deshalb fordern „Bürger für Mühlheim“ und Grüne in der heutigen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung gemeinsam einen Akteneinsichtsausschuss, der „die Aktivitäten der Stadt und ihrer Gesellschaften auf dem Gelände der ehemaligen EHA-Ventilfabrik“ beleuchtet. Das Thema hat in politischen Kreisen schon für Ärger gesorgt. Wie berichtet, soll der Bauhof seinen bisherigen Standort hinter dem alten Feuerwehrhaus an der Dietesheimer Straße für den Wohnungsbau freimachen, indem er aufs ausrangierte EHA-Territorium zieht. Insgesamt umfasst das 18 000 Quadratmeter. Einen Teil davon hat die Stadt über ihre Wohnungsbautochter Wohnbau gekauft.

Für die Grünen ist die Wahl des neuen Domizils ein „Minimalkonsens, der von uns hätte mitgetragen werden können, wenn wir genug Informationen bekommen hätten“ (Fraktionssprecher Bernhard Feig), für die „Bürger“ handelt es sich beim Kauf der Grundstücke um einen „ziemlichen Skandal“ (Fraktionschef Dr. Jürgen Ries), weil man „offensichtlich nicht weiß, wofür man sie verwendet“. Beide Fraktionen bezweifeln, dass die Grundstücke von vornherein für den Bauhof bestimmt waren. Sie halten eine bessere Verwendung, etwa ebenfalls für den Wohnungsbau, für denkbar. Eine entsprechende Prüfung von Alternativen zum und für den Bauhof hatte die SPD/CDU-Koalition abgelehnt.

Nun soll’s besagter Akteneinsichtsausschuss richten. Solche Ausschüsse sind ein relativ scharfes kommunalpolitisches Schwert, weil sie unabhängig von den Mehrheitsverhältnissen im Parlament nicht abgelehnt werden können, sobald eine Fraktion dafür ist.

Hier zieht ein ganzer Bahnhof um Zur Fotostrecke

Aus Unterlagen, Korrespondenz und Protokollen von Stadt und Magistrat, Wohnbau, Bauaufsicht, Kommunalaufsicht „und eventuell der Stadtwerke“ erhofft sich die Opposition viele Erkenntnisse. Zum Beispiel über Lage und Preis der gekauften Grundstücke, über deren ursprünglichen Verwendungszweck und erwartete Investitions- und Betriebskosten. Außerdem markieren die Fraktionen eine Wissenslücke, welche Untersuchungen zu Flächenbedarf, Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit der Nutzung als Bauhof „belegt und Chancen und Risiken des Grundstückerwerbs dokumentiert“ sind. Sie wollen auch wissen, wie die Eignung des Grundstücks für eine Bauhofnutzung untersucht und wie die Ergebnisse dokumentiert sind, ob auch eine Wohnbebauung geprüft worden ist, wie und wann genau Gremien der Stadt und der städtischen Tochtergesellschaften eingebunden wurden und auf welcher Beschlusslage der Grundstückskauf überhaupt erfolgte.

Als Akteneinsichtsausschuss soll der Haupt- und Finanzausschuss der Stadtverordnetenversammlung tätig werden.

