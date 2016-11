Bürgermeisterwahl: Gudrun Monat kandidiert

Mühlheim - Gudrun Monat, Mühlheims Erste Stadträtin, wird bei der Bürgermeisterwahl am 12. März gegen Amtsinhaber Daniel Tybussek antreten. Von Marcus Reinsch

Mühlheims Erste Stadträtin Gudrun Monat (Grüne) hat gestern ihre Kandidatur für die Bürgermeister-Direktwahl am 12. März bekannt gegeben. Damit ist Amtsinhaber Daniel Tybussek (SPD) nicht mehr alleine auf der Bewerberliste. Die Bürgermeister-Wahl, sagt Monat, sei „eine wichtige Weichenstellung für die Zukunft unserer Stadt“. Die 57-Jährige ist seit Januar 2014 Erste Stadträtin. Das bereite viel Freude, eröffne ihr ein breites Handlungsfeld. Und die Wertschätzung, die sie für ihren Politikstil und ihre inhaltliche Arbeit bekomme, „hat mich zu der Überzeugung geführt, dass ich für Mühlheim als Bürgermeisterin noch viel mehr tun könnte“. Deshalb bewerbe sie sich.

Bei der Wahl könne Mühlheim entscheiden, „welche Person künftig die Geschicke unserer Stadt lenken wird und welcher Politikstil Mühlheim in den nächsten sechs Jahren weiterbringen soll“. Wichtig sei ihr eine parteiunabhängige Haltung. Sie nehme Anregungen und Wünsche, gleich von wem, ernst.

Schon als Erste Stadträtin habe sie viele Schwerpunkte gesetzt: Etwa den stetigen Ausbau der Kinderbetreuungsplätze aufgrund einer fundierten Bedarfsplanung, die Unterstützung bei der Gründung eines Stadtelternbeirates, die Steigerung der Attraktivität der Spielplätze, die gesetzlich verlangte Einführung der Biotonne – „auch wenn nicht alle von ihrer Existenz begeistert sind“. Außerdem befinde sich das Konzept zur besseren Gestaltung der Friedhöfe in der Umsetzung. Und nicht zuletzt gab es „das Krisenmanagement bei der Unterbringung der Flüchtlinge im letzten Winter“.

Als Bürgermeisterin werde sie dieses Engagement fortsetzen und erweitern. Wichtige Ziele seien zum Beispiel die Schaffung von bezahlbaren Wohnraum für alle Generationen, die bestmögliche und transparente Unterstützung von Vereinen und weiteren Ehrenamtlichen, der weitere Ausbau der Kinderbetreuung, die bessere Anpassung der Verkehrsströme an die Bedürfnisse der Bevölkerung und die Intensivierung der Wirtschaftsförderung. Dabei sei ihr die Beteiligung der Mühlheimer besonders wichtig.

In der morgigen Samstagsausgabe der Offenbach-Post finden Sie auf der Mühlheim-Seite auch ein Interview mit der Herausforderin.

Um ihre Kandidatur anmelden zu können, braucht Gudrun Monat 90 Unterstützerunterschriften. Auch darum wird sie in den nächsten Tagen in verschiedenen Stadtteilen an Infoständen bitten. Der erste steht am Donnerstag, 10. November, von 9 bis 12 Uhr während des Marktes in der Bahnhofsstraße.