Ein Hoch auf König Karneval

Kappenträger der Dietesheimer Kolpingfamilie schunkeln sich in Fahrt

+ © Prochnow, Michael Die Kappenträger von St. Sebastian haben mit Hoheiten den Kampagnenstart gefeiert. - Foto: M. © Prochnow, Michael

mühlheim - Einen Vorgeschmack auf die neue Fastnachtskampagne gab’s in der Dietesheimer Schänke. Beim Martin feierten die Kappenträger der Kolpingfamilie St. Sebastian den Beginn der Fünften Jahreszeit.

Der Startschuss der Basaltköppe fiel allerdings nicht um 11.11 Uhr, sondern um 19.11 Uhr. Büttenredner und Garde-Mädchen brachten König Karneval in Fahrt. Zu den närrischen Gästen zählten auch Bürgermeister Daniel Tybussek, das Stadt-Prinzenpaar Moritz I. und Maren I. sowie ihre Vorgängerin Lisa I..

Die Kappenabende der Kolpingfamilie steigen an Freitag und Samstag, 10. und 11. Februar, sowie am Samstag, 18. Februar, im Pfarrheim an der Hanauer Straße. Dort läuft am Freitag, 17. Februar, auch eine Partysitzung unter dem Motto „Voll auf die 11“. Karten gibt’s an diesem Freitag, 18. November, von 18 bis 19.30 Uhr im Pfarrheim, danach bei Sport-Schweikard in der Elisabethenstraße und über einen Bestellzettel im Internet auf kolping-dietesheim.de. - M.