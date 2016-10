Demenzwoche: Pflegende sollen an sich denken

Immer noch ein Tabuthema

Mühlheim - Das Projekt Herbstzeitlose und Mühlheims Engagement-Lotsen initiieren vom 2. bis 10. November die „Aktionstage für pflegende Angehörige von Demenzkranken“. Der Titel von 2011 gilt auch diesmal: „An ihrer Seite“. Das Ziel: Mit den Angehörigen in Kontakt kommen und sie unterstützen. Von Stefan Mangold

+ Bürgermeister Daniel Tybussek (von links) mit den Protagonisten der Aktionswoche zum Thema Demenz: Joachim Kanthak, Ursula Stadler und Dr. Josef Hahn. © Mangold Es gibt medizinische Aussetzer, von denen lässt sich frei von der Leber weg erzählen. Wer sich beim Radfahren die Hand brach oder mit einer Grippe und 40 Grad Fieber danieder lag, braucht mit seiner Malaise nicht hinterm Berg zu halten. Auch gilt: Wenn man schon seelisch schlingert, klingt der „Burn-out“ geschmeidiger als die trübe Depression. Mit der Demenz verbindet sich hingegen vor allem eins: der Schrecken des Endgültigen. Bernd Klotz erzählt von der letzten Demenz-Aktionswoche vor fünf Jahren. Die habe nicht zur gewünschten dauerhaften Kooperation der Akteure mit der Stadt geführt, „für die lohnte es sich mehr, sich auf der Ebene des Kreises zu bewegen“. Das scheint immer noch zu funktionieren. Schließlich unterstützt Ursula Stadler von „Herbstzeitlose“ – die Geschäftsführerin der federführenden Arbeiterwohlfahrt in Oberthausen – die Mühlheimer Ableger-Macher seit Jahren: „Mich interessiert schon lange das Thema Demenz.“ Das stehe jedoch bis heute für ein Tabu, bemerkt Dr. Josef Hahn von der Hospizgemeinschaft Mühlheim.

Eigentlich muss das wundern. Schon länger gehen Bulletins von Prominenten über die eigene Alzheimererkrankung durch die Medien. Ronald Reagan dürfte während seiner letzten Jahre vergessen haben, einmal US-Präsident gewesen zu sein. Rudi Assauer weiß wohl nicht mehr, einmal Schalke 04 gemanagt zu haben. Joachim Kanthak spricht von der Hemmschwelle vieler Angehöriger, fremde Hilfe anzunehmen: „Man muss immer dicke Bretter bohren, um sie zu erreichen.“ Bürgermeister Daniel Tybussek hofft, das Thema werde durch die Aktionswoche „eine offene Plattform bekommen, auf der Information, Hilfe und Unterstützung angeboten wird“. Und hoffentlich auch angenommen.

Die Erkenntnis „Die Mutter ist nicht nur ein bisschen tüttelig, die Mutter ist dement“, die braucht Zeit. Die Diagnose bedeutet schließlich nicht nur einen Abschied auf Raten, sondern es stellt sich auch die Frage, wie man in der Familie damit umgehen soll. Josef Hahn nennt das Beispiel eines Restaurantbesuchs, das aufklärende Gespräch mit dem Wirt hinter vorgehaltener Hand: Der Vater benehme sich eventuell nicht ganz sozialkompatibel, ob nicht auch fernab im Eck Platz sei...?

Durch die Ankündigungen zu den Veranstaltungen zeigt sich sicher manchmal auch, wie sich die Katze in den Schwanz beißt. Man kann sich zum Thema Demenz nicht real austauschen, wenn man wegen der Demenz der Mutter nicht aus dem Haus kommt. Wer etwa am 5. November um 19 Uhr in der Friedensgemeinde in Dietesheim den Film „Vergiss mein nicht – Wie meine Mutter ihr Gedächtnis verlor und meine Eltern die Liebe neu entdeckten“ sehen will, weil ihn die Geschichte betrifft, muss wahrscheinlich nach jemandem suchen, der daheim seinen Platz einnimmt. Das kann sich als aussichtslos entpuppen, wenn der betroffene Angehörige auf Fremde panisch reagiert. „Auch ehrenamtlich engagierte Helfer brauchen deshalb eine Schulung“, sagt Joachim Kanthak.

Hilfe von außen anzunehmen, das verhindere oft eine klassische Furcht: „Was denken die Nachbarn?“ Die Leute schämten sich, wenn ein Wagen der Awo vorfahre, um den Gatten für ein paar Stunden abzuholen, beobachtet Ursula Stadler. Aber das Eheversprechen von den guten wie den schlechten Tagen werde zu eng verstanden: „Niemand kann sieben Tage in der Woche täglich 24 Stunden funktionieren“. Josef Hahn fasst zusammen: „Nur wer für sich sorgt, kann für andere sorgen.“

Programm im Überblick:

Mittwoch, 2. November 19 Uhr, Rathaus Mühlheim, Friedensstr. 20, kleiner Sitzungssaal: „Die Angehörigen im Blick - Ein Informationsabend zum Thema Demenz“. Referentin: Elke Helmkamp, Sozialpädagogin und Betreuungsfachkraft bei der Sozialstation Babenhausen/Schaafheim

Donnerstag, 3. November 19 Uhr Gemeindezentrum St. Markus, Pfarrgasse 2, Edith-Stein-Raum: „Was wird mit dem Pflegestärkungsgesetz II erwartet, auf welche Hilfen kann zurückgegriffen werden?“ Mit dem Gesetz erhalten erstmals alle Pflegedürftigen gleichberechtigten Zugang zu den Leistungen der Pflegeversicherung, ob von körperlichen oder psychischen Einschränkungen betroffen. Referentin: Dana Radtke, Caritas-Sozialstation Obertshausen.

Samstag, 5. November 19 Uhr . Friedensgemeinde, Untermainstraße 4, Dietesheim: Filmabend in der Gustav-Adolf-Kirche „Vergiss mein nicht – Wie meine Mutter ihr Gedächtnis verlor und meine Eltern die Liebe neu entdeckten“. Dokumentarfilm von David Sieveking.

Donnerstag, 10. November 19.30 Uhr Hospizgemeinschaft, Marktstraße 44: Ein Abend zur Besinnung „Selbstfürsorge und Achtsamkeit“. Referentin: Monika Mootz, Atem- und Körperpädagogin, Ausbildungsleiterin Entspannungspädagogik, Akademie Gesundes Leben, Oberursel.

Die Veranstaltungen sind alle kostenfrei.

