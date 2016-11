Kinderbetreuung: Notfalls die Turnräume

Kita-Engpass

+ Sehnsuchtsgelände: Die neue Kita und Krabbelstube an der Wilhelm-Busch-Straße, der städtische Lageplan zeigt die ungefähren Ausmaße, wird frühestens 2018 fertig.

Mühlheim - Um die Lücke zu stopfen, die sich ab nächstem Jahr bei der Kinderbetreuung ergibt, muss die Stadt eventuell übergangsweise die Turnräume von zwei Kitas in Gruppenräume für 50 Kinder umwandeln. Von Marcus Reinsch

Ob die Politik diese Möglichkeit eröffnen will, entscheidet sie mit dem 2017er-Haushalt. Wie füllt die Stadt die große Lücke, die der Kindergartenbedarfsplan ab 2017 prophezeit? Der Bau einer neuen Kita für 100 Drei- bis Sechsjährige in vier Kindergartengruppen und 24 Ein- bis Dreijährige in zwei Krippengruppen an der Wilhelm-Busch-Straße ist zwar politischer Konsens. Und gerade hat die Große Koalition die Zielvorgabe für die Fertigstellung auf den Start des Kindergartenjahrs im September 2018 nach vorne gerückt. Das brachte ihr von der Opposition den Vorwurf ein, städtisch nicht beeinflussbare Faktoren wie die beim Kreis zu holende Baugenehmigung einfach zu ignorieren. Doch auch falls es klappt: Es reicht vorne und hinten nicht.

Denn die Jahrgänge sind aktuell extrem stark, und auch der Zuzug nach Mühlheim ist hoch. Bis Ende dieses Jahres, rechnet die Erste Stadträtin Gudrun Monat vor, werden 99 Mühlheimer drei Jahre alt. 23 von ihnen werden bereits in Krippen betreut und müssten notfalls weiter dort bleiben, was wiederum anderen Krippenkindern den Weg versperren würde. Die anderen 76 seien noch in keiner Betreuungsinstitution. Hinzu komme der Nachwuchs, der im ersten Halbjahr 2017 Drei wird und ebenfalls einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz hat. Nochmal einige Dutzend Kinder und ein Angebot, das da nicht hinterherkommt.

Über Notlösungen wie Container diskutiert die Politik längst. Und momentan tut sie es auch über eine Möglichkeit, wie sie unpopulärer kaum denkbar ist: Die Stadtverwaltung will die Erlaubnis der Stadtverordnetenversammlung, „in bestehenden Einrichtungen übergangsweise zwei zusätzliche Gruppen in den Turnräumen für je 25 Kinder“ einzurichten, um den Bedarf an Plätzen bis zur Inbetriebnahme der neuen Einrichtung“ zu decken. Genannt sind in der Vorlage die Kitas Bürgerpark und Bornweg. Auf sie könnte es auch tatsächlich hinauslaufen. Obgleich die konkrete Nennung von Einrichtungen vor allem der Zuordnung vor allem von Personalkosten im vom Parlament am 1. Dezember (17.30 Uhr, Rathaus, Friedensstraße 20) zu beschließenden 2017er Haushaltsplan geschuldet sei. Ein Platzhalter-Status also, aber einer von der Qualität eines Damoklesschwerts.

Klagen auf den Kita-Platz - aber wie? Zur Fotostrecke

Unterm Strich müsse das die Politik entscheiden. Und „selbst wenn es dort beschlossen wird, heißt das nicht, dass es auch unbedingt umgesetzt wird.“ Ihr Fachbereich sei am Überlegen, welche Entlastungsmöglichkeiten es für die Kitas geben könne. Eine glückliche Lösung wäre so ein Schritt so oder so nicht. Sie sei da sehr zwiegespalten, weil es eben auch um Qualität gehe.

Hintergrund des Gedankens sei eine Botschaft vom Kreis Offenbach. Der habe, wie es in der Vorlage heißt, „den Kreiskommunen signalisiert, dass eine solche Lösung in Anbetracht der fehlenden Kita-Plätze übergangsweise genehmigungsfähig ist“. Schaffen, sagt Monat, müsse die Kommunalpolitik die Möglichkeit jetzt, mit dem Haushalt. Würde sie später wollen, dürfte sie nicht mehr.