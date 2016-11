Letzte Hürde für den Neubau der Schulkindbetreuung in Markwald

Eine Etage für alle und alles

Mühlheim - Noch etwas zu früh, um die Korken knallen zu lassen. Aber die Markwälder dürfen langsam wirklich daran glauben, dass der seit Jahren dringend erhoffte Ausbau der Schulkindbetreuung in ihrem Quartier Wirklichkeit wird. Von Marcus Reinsch

Es fehlt nur noch das grüne Licht der Politik für den Sieger des Architektenwettbewerbs. Die Stadtverordnetenversammlung entscheidet an diesem Donnerstag (18 Uhr, Rathaus, Friedensstraße 20) über den Neubau für die Schulkindbetreuung in Markwald. Den Volksvertretern liegt der Entwurf vor, mit dem das Frankfurter Planungsbüro raum-z den Architektenwettbewerb für das Projekt gewonnen hat. Insgesamt waren zehn Entwürfe im Rennen; die mit neun Preisrichtern und neun Sachverständigen besetzte Jury unter Vorsitz des Architekten Professor Zvonko Turkali votierte für das Frankfurter Konzept.

Es sieht einen eingeschossigen Baukörper in Massiv-Holzbauweise entlang der Forsthausstraße vor. Der Neubau werde kompakt organisiert sein und klar strukturiert, weil er eine eindeutige Nutzungsverteilung in einen Betreuungsbereich und einen Mensabereich will. Im letzteren sind neben dem Speisesaal selbst die Nebenräume der Küche angeordnet. Er soll auch eine Terrasse bekommen. Der Betreuungsbereich umfasst Personal- und Nebenräume sowie Zimmer, die je nach Bedarf mehreren Nutzungen dienen können. Es sind Räume für die Bereiche Werken, Gestalten, Musizieren und Darstellen, Bewegen und Toben, Puppen- und Rollenspiele, Bauen und Konstruieren geplant. Außerdem ein Ruheraum.

Die Kosten für die vollausgestattete und schlüsselfertige Baulösung sind bereits im Haushalt der Stadt reserviert – 1,3 Millionen Euro in diesem Jahr, 370.000 Euro fürs nächste. Abschließend muss noch die Gestaltung des Schulhofes mit dem Kreis abgestimmt und über letzte bauliche Details entschieden werden. Denn der Kreis ist Schulträger und Eigentümer des Grundstücks.

Fertig sein soll das Projekt bis Ende nächsten Jahres. Bürgermeister Daniel Tybussek, der den Wettbewerb als Sachpreisrichter begleitete, freut sich über die „gute und schnelle Lösung. Ich freue mich, dass dank des Einsatzes aller Beteiligten das vom Stadtparlament gesetzte Ziel, die Schulbetreuung nun doch noch 2017 fertigzustellen, realisiert werden kann.“ Für Erste Stadträtin Gudrun Monat „war es eine spannende Erfahrung, dass das Preisgericht sich angesichts vieler sehr unterschiedlicher Entwürfe einstimmig“ entschieden hat. Schließlich waren in dem Gremium auch fachkundige Architekten, die kommissarische Leitung der Markwaldschule, Vertreter des Kreises, zwei Leiterinnen von Betreuungseinrichtungen, Hochbau und Stadtplanung sowie die vier Mühlheimer Parteien vertreten. Monat: „Ich bin sicher, dass hier eine gute und fundierte Entscheidung getroffen wurde.“

Wer sich eine eigene Meinung bilden will: Eine Ausstellung im Rathaus zeigt ab Montag, 28. November, 18 Uhr, die Entwürfe sämtlicher Architektenbüros. Die Eröffnung ist auch gleich Preisverleihung durch Tybussek und Monat. Professor Zimmermann von raum-z stellt dabei seinen Entwurf im Detail vor. Regulär geöffnet ist ab Dienstag, 29. November, bis Freitag, 9. Dezember.

