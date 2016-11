Dieb baut Unfall mit gestohlenem Auto

Bis nach Bayern gefahren

Mühlheim - Ein Mühlheimer hat das Augenmerk unserer Redaktion auf eine Meldung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg gelenkt. Er fährt mit einem gestohlenen Wagen nach Bayern und baut dort einen Unfall.

Die Meldung verschafft Klarheit darüber, was mit seinem Firmenwagen mit Berliner Kennzeichen passierte, der in der Nacht zum Sonntag an der Ebertstraße in Mühlheim gestohlen wurde. Den 24-jährigen Dieb verschlug es nach Bayern, wo er zuerst auf der A3 vor einer Streife der Würzburger Autobahnpolizei flüchtete, um den hochwertigen BMW X5 später bei Schlüsselfeld in einen Straßengraben zu setzen. Er hatte die Kontrolle über das nun vollständig demolierte Auto verloren.

Die Polizisten nahmen den leicht verletzten Autodieb vorläufig fest. Er kam zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Der Mühlenstädter, dem das Auto gestohlen wurde, bekam davon zunächst gar nichts mit. Erst als Beamte in den frühen Morgenstunden bei ihm klingelten und ihn über Lage und Zustand seines BMWs informierten, war er über den Verlust im Klaren. (wac)

