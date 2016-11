Nach Wasserschaden: Kita Regenbogeninsel zieht in Container

Von Einbrechern überflutet

Mühlheim - Ende September verursachten Einbrecher bei ihrem ungebetenen Besuch in der Lämmerspieler Kita Regenbogeninsel einen immensen Wasserschaden. Nun brauchen die Kinder für vier Monate ein neues Quartier. Seit gestern werden dafür auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Container aufgebaut. Von Christian Wachter

So schlimm sieht es ja eigentlich gar nicht aus. Das dachte sich die Trägervertreterin Christine Martin zumindest im ersten Moment, als sie den Wasserschaden sah, den Einbrecher in einer Nacht Ende September in der Kindertagesstätte Regenbogeninsel der Pfarrgemeinde St. Lucia hinterließen. Dann kam allerdings die Ortsbegehung, bei der unter anderem auch die Versicherung, Architekten und eine Sanierungsfirma dabei waren. Schnell stellte sich heraus, dass ungefähr 660 Quadratmeter Boden, die Tapeten sowie der Putz beschädigt sind und das Gebäude somit komplett saniert werden muss.

Eine Luftmessung ergab zwar keine unmittelbare Bedrohung für die Kinder und das Personal, die Sanierungsfirma riet aber nachdrücklich dazu, das Gebäude binnen vier Wochen zu räumen. Nachdem man verschiedene Lösungen in Betracht gezogen hatte, berichtet Martin, habe man sich dazu entschieden, die Kita für derzeit geplante vier Monate in Container umzuquartieren. Ab heute werden 25 Stück auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Lämmerspiel an der Obertshäuser Straße aufgebaut. Jeweils drei der Kästen bilden einen Gruppenraum, andere dienen als Lager, Sanitär- oder Personalraum.

Diese Not-Kita bezieht ab dem 8. November der Großteil der 124 Kinder und 17 Mitarbeiter, der Rest findet ein Domizil im Untergeschoss des Pfarrheims. „Allein wegen der Koordination sprach alles für die Container“, sagt Martin. Die Prozedur sei aber dennoch eine logistische Herausforderung. So kommen auch die Container um eine Abnahme durch den Kreis und den Brandschutz nicht herum. Außerdem gibt es rund um das Gelände keine Parkmöglichkeiten für die Eltern.

Während in den Containern gespielt werden darf, brechen in der 1997 erbauten Kita vier Monate voller Arbeit an. Nachdem alles komplett leergeräumt ist, und das Mobiliar, für das in den Containern kein Platz ist, ein Zwischenlager gefunden hat, geht es los: Das Linoleum muss abgetragen, die vollgesogene Dämmung abgesaugt, die Tapete ersetzt und der Putz neu gemischt werden.

Eine teure Angelegenheit, die aber noch nicht einmal den Bärenanteil der Kosten ausmacht. So rechnet Martin für die Sanierung mit 95. 000 Euro, zu denen noch fast 95.000 Euro für die Container kommen. Daneben werden sich auch die Kosten für den Betrieb in diesem und im nächsten Jahr erhöhen, sodass insgesamt Kosten von ungefähr 236 .000 Euro auflaufen werden. Zumindest die 95. 000 Euro für die Sanierung trägt die Versicherung. Wie Erste Stadträtin Gudrun Monat berichtet, beteiligt sich die Stadt mit 50 Prozent an den Containern. Die erhöhten Betriebskosten fließen in die Jahresabrechnungen 2016 und 2017 ein, an denen sich die Stadt vertragsgemäß mit 85 Prozent beteiligt.

Der Magistrat steht voll hinter dieser Entscheidung und beschloss in der Sitzung am vergangenen Montag einstimmig, die Hälfte der Kosten für die Container zu tragen. Man sei froh über die gute und konstruktive Zusammenarbeit mit der Stadt in dieser schwierigen Phase, betont Martin. Dass die Kinder in der neuen Umgebung fremdeln könnten, befürchtet Martin nicht. „Ich glaube, sie erachten das nicht für schlimm, wir haben uns zudem etwas einfallen lassen.“ So habe man den Kindern Janoschs „Oh wie schön ist Panama“ nähergebracht und die Container kurzerhand zu „Groß-Panama“ und das Untergeschoss des Pfarrhauses zu „Klein-Panama“ erklärt. Bei den Eltern gab es bisher keine Einwände gegen die Alternative. „Als wir beim Elternabend darüber gesprochen haben, waren sie froh, dass wir eine Lösung gefunden haben“, berichtet Martin.

Zufrieden ist auch Gudrun Monat: „Es gab auch die Überlegung, die Kinder auf andere Einrichtungen zu verteilen, so ist es aber wohl die optimale Lösung.“ Ansonsten hätte man die Gruppen auseinanderreißen müssen, außerdem hätte man die anderen Einrichtungen zusätzlich belastet. „So bleiben die Kinder mit ihren Erziehern zusammen und erleben den Umzug vielleicht eher als Abenteuer - schließlich sind sie ja ganz nah bei der Feuerwehr.“ Der Feuerwehr, verdeutlicht Monat, sei man ohnehin sehr dankbar: „Es hat mich gefreut, dass sie spontan zugesagt hat und in dieser Notsituation helfen wollte.“ Schließlich müsse sich die Wehr in dieser Zeit beim Platz einschränken. Der Aufbau der Container wird voraussichtlich heute abgeschlossen sein. Am Freitag, 4. November, und Montag, 7. November, bleibt die Kita geschlossen, am Dienstag, 8. November, öffnet das Ausweichquartier.