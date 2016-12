Schwerer Unfall: Pkw fährt gegen 14-Jährige

Auf Straße laufendes Mädchen wohl übersehen

Mühlheim - Heute Morgen ist es in der Schillerstraße in Höhe Goethestraße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde eine 14-Jährige schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das Mädchen heute Morgen gegen 7.30 Uhr an der Ecke Goethestraße hinter einem parkenden Müllauto auf die Straße hervorgetreten. Der Fahrer des Pkw, der auf der Schillerstraße in Richtung Hanau unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr gegen die junge Fußgängerin. Die 14-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (jrd)

