Umbau des Bürgerpark-Areals muss warten

Mühlheim - Die Aufwertung des Spielplatzes im Bürgerpark ist erstmal auf Eis gelegt. Wohl auch im winterlichen Wortsinn – die Große Koalition hat in der Stadtverordnetversammlung beschlossen, mit der Umsetzung der Planung zu warten, bis der Spielplatz-Guide fertig ist. Für die Opposition Wahlkampf und Wortbruch. Von Marcus Reinsch

Grundsätzlich war alles schon in trockenen Tüchern in Sachen Bürgerpark-Spielplatz. Mühlheims Politik hatte beschlossen, die Stadt mit der Planung von Umbau und Aufwertung zu beauftragen. Der mit 180.000 Euro Kosten rechnende Plan liegt vor, ausgetüftelt vom Büdinger „Büro für Freiraumplanung“. Dass die Stadtverordnetenversammlung ihm in ihrer jüngsten Sitzung das finale grüne Licht verweigerte und stattdessen „positive Kenntnisnahme“ bevorzugte, liegt für die SPD/CDU-Regierungskoalition daran, dass die Stadt auf Spielplatz-Guide samt Prioritätenliste warten und noch einige Änderungen einbauen sollte.

Für die „Bürger für Mühlheim“ und die Grünen ist diese Verzögerung „keine politische Arbeit, sondern eine Machtdemonstration“ (Volker Westphal) der Großen Koalition. Denn die Planungsvorlage, verwies „Bürger“-Fraktionschef Dr. Jürgen Ries, stamme aus dem Dezernat der von den Grünen stammenden Ersten Stadträtin Gudrun Monat. Die tritt bei der Bürgermeisterwahl am 12. März gegen Amtsinhaber Daniel Tybussek an. Das sei „erbärmlicher Wahlkampf auf Kosten der Bürger“.

Tybussek Kompromissvorschlag, die Entscheidung für eine dann modifizierte Planung bis Februar zu schieben – falls Monat die Prioritätenliste bis zum Jahresende vorlege –, lehnte die Opposition ab. Denn dann, sagte der Grüne Dr. Jan Winkelmann, „wird der Spielplatz im Sommer, wenn er fertig sein sollte, umgebaut“. Die Große Koalition, sagte Westphal, begehe mit ihrem Beschluss Wortbruch. Denn das Geld aus dem Verkauf des Spielplatzes Händelstraße im Jahr 2013 sei damals für die Aufwertung der Freizeitareale auf dem seit 2015 umgebauten Alten Festplatz und eben im Bürgerpark zweckgebunden worden. Im Übrigen sei für den Bürgerpark keine Prioritätenliste nötig, „der nächste Platz in der Händelstraße ist weg, was als nächstes kommen muss, ist klar“.

Das Geld aus dem damaligen Spielplatzverkauf – übrig seien 126.000 Euro – liege wie versprochen bereit, entgegnete Tybussek, der sich wie CDU-Fraktionschef Marius Schwabe gegen die Anschuldigung Wortbruch verwahrte. In der Diskussion über die Planung seien eben Punkte offenbar geworden, die noch einmal näher beleuchtet gehörten. Etwa der Weg, der den Bürgerpark-Spielplatz auch in seiner künftigen Form durchschneidet.

