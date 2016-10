Unbekannter legt Köder aus: Trojanischer Schinken

Mühlheim - Von Giftködern, die ausgelegt werden, damit Hunde daran verenden, hört man in der Region leider immer wieder. Dass die Vierbeiner aber auch auf Privatgrundstücken nicht durchweg sicher sind, diese leidvolle Erfahrung musste Familie Dama machen. Von Christian Wachter

Kessy und Marley hatten gleich zweimal großes Glück. Irgendein Unbekannter muss dem Zwergpinscher und der Jack-Russel-Dame nämlich nach dem Leben trachten. Beim einen Mal platzierte er mit Schinken umwickelte Schrauben im Garten von Familie Dama, beim zweiten Versuch warf er mit Metallstiften gespickte Pfefferbeißer über das Tor. Erfolgreich war er zum Glück nicht. Die Rentner Elvira Dama und ihr Mann Manfred aus Lämmerspiel, die tagsüber auf die beiden Vierbeiner ihrer arbeitenden Kinder aufpassen, entdeckten die Fallen rechtzeitig. „Marley hatte den Schinken schon abgenagt und eine riesige Schraube im Mund, mein Mann konnte sie gerade noch so herausholen“, berichtet Elvira Dama. Zwar habe sie eine Idee, wer dafür verantwortlich sein könnte, wolle das aber ohne Anhaltspunkt nicht aussprechen. Beruhigt ist sie aber natürlich nicht, auch wenn die Versuche fehlgeschlagen sind: „Ich habe panische Angst, dass es wieder passiert.“ Empört, fügt die Rentnerin hinzu, seien auch die Nachbarn gewesen, die Kessy immer freudig begrüßt habe.

+ Dominik und Elvira Dama haben Angst um ihre Hunde Kessy (vorne) und Marley. Gleich zweimal wollte ein Unbekannter den Vierbeinern mit gefährlichen Ködern schaden. Um die Gefahr eines erneuten Angriffs zu mindern, hat Dominik Dama einen kleinen Zaun hochgezogen. - Fotos: wac © wac

Um zumindest die Gefahr zu mindern, hat ihr Sohn Dominik Dama inzwischen einen kleinen Zaun auf dem Grundstück hochgezogen. So lange sich die Hunde dahinter austoben, laufen sie weniger Gefahr, eine als Leckerli getarnte Schraube zu erwischen. Das abgezäunte Rasenstück ist von der Straße aus kaum zu erreichen, sollten wieder Metallstücke fliegen. „Ein mulmiges Gefühl habe ich inzwischen trotzdem, wenn ich zur Arbeit gehe“, sagt Dominik Dama. Schließlich wisse er nicht, ob er den Hund, den er morgens abgebe, auch wiederbekomme. Die Polizei hat die Familie zwar kontaktiert, wirklich helfen konnten die Beamten allerdings nicht. Polizeioberkommissar Sascha Köhler erläutert: „Das fällt in den Bereich des Tierschutzgesetzes, allerdings nur, wenn das Tier auch geschädigt wird.“ Den Versuch wiederum gebe es nicht als strafbare Handlung. Einfach sei die Suche nach einem Täter aber ohnehin nicht: „Es gibt wenig Ermittlungsansätze und kaum Greifbares in solchen Fällen.“ Da helfe es nur, frühzeitig sensibel zu sein und der Polizei Bescheid zu geben, wenn man etwas Verdächtiges beobachten sollte.