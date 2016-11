An der Frankfurter Straße entstehen Wohnungen

Bald eine Baulücke weniger

Noch klafft an der Frankfurter Straße eine Baulücke, wie das rechte Foto zeigt.

Neu-Isenburg - Noch’ n Bauprojekt an zentraler Stelle: Auf einem 2074 Quadratmeter großen Areal an der Frankfurter Straße entsteht ein neuer Gebäudekomplex mit Eigentumswohnungen und Gewerbefläche im Erdgeschoss. Baubeginn ist noch diesen Monat.

+ Schon in gut einem Jahr sollen dort neue Wohnungen bezugsfertig sein. Die Grafik zeigt, wie das neue Gebäude zur Frankfurter hin aussehen soll: Ziel ist eine schöne aufgelockerte Fassade, „es soll nicht wuchtig sein“. © Visualisierung: Vetter & Partner Immobilien GmbH Das Interesse am Projekt ist offenkundig groß: Viele der neuen Domizile sind schon vor dem ersten Spatenstich verkauft. Bis vor drei Jahren war an dieser Adresse Frankfurter Straße 70 „Volkers Trendshop“ zu finden, dieser beliebte Laden zum Stöbern in Dingen wie Geschirr, antiken Möbeln und Sammlerobjekten jeder Art, der jetzt in der Fußgängerzone ist. Es ist außerdem das Grundstück, auf dem der Neu-Isenburger Kunstsammler Robert Funcke vor einiger Zeit eine private Kunsthalle mit Weinbar und Zigarrenlounge bauen wollte. Mittlerweile ist das alte Gebäude dort abgerissen, eine Baulücke und Transparente am Zaun weisen auf anstehende Veränderungen hin. Was genau dort nun verwirklicht werden und das Areal abrunden soll, präsentiert gestern Heiko Saßmannshausen, Prokurist der mit der Projektentwicklung und Vermarktung beauftragten Vetter & Partner Immobilien GmbH aus Dreieich: 21 Wohnungen und eine Gewerbefläche sollen in zwei hintereinander liegenden Gebäuden entstehen. Eine Tiefgarage gibt es nicht, die künftigen Bewohner können ihre Autos aber auf 18 Freiflächenplätzen, in zwölf Carports oder einer der sechs Garagen abstellen.

Die Baugenehmigung fürs Projekt namens „Genius 2 – City Living“ ist da, Baubeginn soll Ende November sein. Bereits in gut einem Jahr, also Ende Dezember 2017, sollen die Wohnungen bezugsfertig sein, berichtet Saßmannshausen. Bauträger ist die in Hünstetten ansässige Firma M&P-Architekten. Die Investitionssumme liegt bei 8,3 Millionen Euro. Das Projekt trägt auch der demografischen Entwicklung Rechnung: So sind beispielsweise alle Wohnungen stufenfrei zu erreichen, wie Saßmannshausen erklärt. Dies sei sicherlich gerade in dieser Lage an der Frankfurter, wo es viele ältere, nicht barrierefreie Häuser gibt, eine Besonderheit.

Zudem handele es sich „nicht um ein Standard-Bauvorhaben, sondern wir haben uns gesagt: Die Wohnungen müssen nicht nur die Bedürfnisse von heute befriedigen, sondern auch für die nächsten zehn, 15 Jahre gerüstet sein“. Als Beispiel dafür, wie dieses Vorhaben umgesetzt werden soll, nennt Saßmannshausen die Tatsache, dass an jedem Parkplatz ein separater Stromanschluss für E-Mobilität zu finden sein wird. Dies sei vielleicht heute noch nicht so ein Thema, „aber ganz sicher in zehn Jahren“.

Die Wohnungen seien hochwertig ausgestattet mit Fußbodenheizung, Parkettböden, Vliestapeten, bodengleichen Duschen und Farb-Videogegensprechanlage, auch werden alle Wohnungen über Balkon, Terrasse oder Wintergarten verfügen. „Mitten in der Stadt wohnen und trotzdem ein schön gemütliches grünes Oaschen haben“, lautet die Devise. Entsprechend gut laufe die Vermarktung, die Sache sei sehr gefragt, ist gestern bei der Projektpräsentation zu erfahren: Bereits vor Baubeginn sei ein Großteil der Wohnungen verkauft, freut sich Heiko Saßmannshausen: „Da passiert täglich was, aktuell stehen noch vier Wohnungen zum Verkauf.“

Im Erdgeschoss des ersten Gebäudes entlang der Frankfurter Straße gibt es eine große Gewerbefläche – etwa für ein Geschäft. Diese sei zwar noch nicht vermietet, es liefen aber bereits konkrete Gespräche mit Interessenten, sagt Saßmannshausen. Auch auf Seiten der Stadt, so wirkt es gestern, ist man über die Entwicklung von der Baulücke hin zu neuem Wohnraum glücklich. (hov)