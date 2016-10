Baugebiet Birkengewann: Mit Infos gesättigt

350 Bürger hören Details zu Bauarbeiten

Neu-Isenburg - Ab heute setzen die Geburtswehen für das Baugebiet Birkengewann ein: Die Offenbacher Straße wird zum Engpass. Von Leo F. Postl

Wie viel Informationsbedarf die Anwohner rund um das groß angelegte Bauvorhaben noch haben, verdeutlichten die rund 350 Teilnehmer, die der Einladung der Stadt zu einer Bürgerinformationsveranstaltung folgten. Wirklich Redebedarf hatte allerdings nur ein Bruchteil. Vor allem Anwohner der Straße Am Trieb und der Offenbacher Straße wünschen sich am Freitag Infos aus erster Hand. Bürgermeister Herbert Hunkel erläutert in seiner Funktion als Baudezernent die Erschließungsmaßnahmen und die Bebauungspläne im Detail. Im Anschluss steht er zusammen mit Fachleuten aus dem Rathaus und des beauftragten Erschließungsunternehmens Depenbrock Rede und Antwort. Doch die Isenburger zeigen sich mehr oder weniger informationsgesättigt. Die wenigen Fragen aus dem Publikum beziehen sich denn auch eher auf Randaspekte als auf die Bauarbeiten.

So nimmt Stadtwerke-Chef Eberhard Röder zum Beispiel zu der Frage Stellung, ob nach Fertigstellung der Bebauung eine Buslinie durch die Straße Am Trieb denkbar sei oder ob die Fahrbahn an sich verbreitert werde: „Eine Buslinie ist nicht in Planung, da in der Friedhof- und der Offenbacher Straße Haltestellen sind.“ Hunkel verwies in diesem Kontext darauf, dass nach dem Ergebnis der jüngsten Machbarkeitsstudie die Regionaltangente West bis in den Osten der Friedhofstraße weitergeführt werden könnte.

Eine Anwohnerin aus der Friedrich-Ebert-Straße fragt, ob bei der Lage der geplanten Kita das letzte Wort schon gesprochen sei. Ein weiterer Anwohner sorgt sich um den Grundwasserspiegel: „Wir in der Ernst-Reuter-Straße haben zunehmend Probleme mit dem Grundwasser, dass immer stärker in die Kellerräume eindringt – wir befürchten, dass durch die neue Bebauung der Druck noch stärker wird.“ Steffen Ulbrich vom Dienstleistungsbetrieb erwidert, dass es im östlichen Birkengewann durchaus einen höheren Grundwasserspiegel gebe, aber das Oberflächenwasser komplett abgeführt werde. „Auswirkungen auf bereits bebaute Gebiete sehe ich nicht“, resümiert er.

Stark frequentiert ist auch der Infostand der Gewobau, die im Birkengewann auf städtischen Flächen Wohnraum schafft. „Wir werden unsere eigenen Grundstücke nur an Neu-Isenburger verkaufen“, hebt Hunkel noch einmal hervor. Ob auch Wohnungen zu erwerben sein werden, müsse über die Nachfrage geregelt werden. Als erstes Gebäude wird die Gewobau ein Haus im südlichen Bereich An der Trift mit barrierefreien Wohnungen errichten. Auf dem eingezäunten Gelände entlang der Friedhofstraße wird ein Geschäftshaus entstehen.