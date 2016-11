Absolutes Halteverbot wird ausgedehnt

Sperrung der Offenbacher Straße

Neu-Isenburg - Seit die Vorbereitungen für das neue Wohngebiet Birkengewann begonnen haben, müssen sich Autofahrer neue Wege suchen. Die Folgen der Sperrung der Offenbacher Straße sorgen bei einigen Anwohnern für Bauchgrimmen.

Jetzt hat die Stadt nach einem Reflektionsgespräch mit allen Akteuren ein erstes Resümee gezogen. Nachgebessert werden müsse etwa beim Halteverbot auf der Friedhofstraße. Wie berichtet, hatte die Stadt wegen der Sperrung der Offenbacher Straße das bestehende absolute Halteverbot an der Friedhofstraße bereits um eine Stunde während der Rush Hour morgens verlängert. Die Verkehrssituation habe jedoch gezeigt, dass es aufgrund häufiger Rückstaus notwendig ist, das Halteverbot auf den ganzen Tag, also von 7 bis 19 Uhr, auszudehnen. „Wir brauchen dieses Verbot, damit Rettungsfahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdiensten, die am östlichen Ende der Straße angesiedelt sind, schnell in die Stadt kommen und keine Umwege in Kauf nehmen müssen“, unterstreicht Bürgermeister Herbert Hunkel. „Wenn jedoch dort geparkt wird, ist das ein Nadelöhr.“

Das ausgedehnte Halteverbot gilt ab Montag, 7. November, stadteinwärts an der nördlichen Straßenseite der Friedhofstraße im Bereich zwischen der Straße Am Trieb und der Herzogstraße. Das wegen einer Baustelle in der Straße Am Trieb vorübergehend eingerichtete Halteverbot wird aufgehoben. Dafür kündigt die Stadt an, dass sie in dieser Straße künftig verstärkt die Geschwindigkeit kontrollieren wird.

Irritationen habe es bei einigen Autofahrern auch bezüglich der Beschilderung zur Sperrung gegeben, berichtet Hunkel, „die muss noch klarer werden“. Die Rede ist von den Hinweisen zur Umleitung der gesperrten Offenbacher Straße. Es wurde zwar ein entsprechendes Schild nach der Autobahnabfahrt in Richtung Innenstadt aufgestellt, das aber schnell übersehen werden kann. Insgesamt, so Hunkels erste Bilanz, laufe es aber „eigentlich gut“, auch wenn natürlich – wie bei einer Maßnahme dieser Größenordnung unvermeidlich – in den umliegenden Straßen mehr Verkehr zu spüren sei. „Mir wäre es auch am liebsten, das neue Baugebiet würde vom Himmel fallen.“

Verrückte Park-Unfälle Zur Fotostrecke

Auch Isenburgs Internetgemeinde diskutiert das Thema. So berichtet beispielsweise ein Anwohner der Straße Am Trieb auf Facebook davon, er habe durchaus Verständnis dafür, dass es aufgrund der Baumaßnahmen zu Einschränkungen komme. „Allerdings ist die derzeitige Situation in unserer Straße grenzwertig. Die Fahrspur ist recht eng und nicht für das aktuelle Verkehrsaufkommen ausgelegt. Es stauen sich die Fahrzeuge, welche dann auf die Gehwege fahren um irgendwie durchzukommen. Dies geschieht jeden Tag auch gerne mit wilden Hupkonzerten wenn es nicht schnell genug vorangeht. Ist die Fahrspur mal frei, rasen die genervten Verkehrsteilnehmer oftmals jenseits der 50 an unserem Haus vorbei.“ Eine Lösung, so schreibt der Anwohner, wäre sicher, ein Parkverbot auszusprechen, was allerdings die Durchschnittsgeschwindigkeit eher nochmal erhöhen werde. „Dies gepaart mit einem fest installierten Blitzer würde das Problem sicher eingrenzen“, regt er an.

Der Bürgermeister betont, die Stadt versuche, wo es nur geht, Rücksicht zu nehmen auf die Interessen der Bürger. Für Fragen zur Baumaßnahme und der Verkehrsführung soll es beispielsweise eine eigene Sprechstunde geben: Reinhard Hantl (Tel.: 0170/9201312) bietet laut Magistrat ab dem 16. November immer mittwochs von 10 bis 11 Uhr für Anwohner, Grundstückseigentümer und Bürger der Stadt Gelegenheit, ihm ihre Fragen direkt zu stellen. Das Büro ist bei der Baustelleneinrichtung der Firma Depenbrock – zu finden ist es am Lagerplatz an der Friedhofstraße (im zweiten Container von links). (hov)

Die irrsten Autofahrer der Welt Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa