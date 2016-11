Ehrlicher Finder gibt 600 Euro ab

Geldbörse an Besitzerin zurückgegeben

Neu-Isenburg - Ein ehrlicher Finder hat heute Morgen allen Verlockungen widerstanden und eine mit mehr als 600 Euro Bargeld gefüllte Geldbörse bei der Polizei abgegeben.

Wie die Beamten heute berichten, hatte der 64-Jährige um kurz vor 9 Uhr auf dem Boden eines Parkplatzes in der Frankfurter Straße das Portemonnaie gefunden. Er lief schnurstracks zur Isenburger Polizeiwache und gab es ab. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie darin die üppige Bargeldmenge entdeckten. Am Nachmittag konnte die Geldbörse an ihre Besitzerin zurückgegeben werden, „die überglücklich darüber war, dass es noch so ehrliche Mitmenschen gibt“, wie die Polizei berichtet. (hov)

Rubriklistenbild: © dpa