Erhöhung der Kita-Gebühren: „Sozialverträgliche Lösung“

Tansania-Koalition erläutert Vorschlag

Neu-Isenburg - Die laufenden Beratungen zum Haushalt 2017 bleiben Thema in der Stadt, vor allem die Erhöhung der Kita- Gebühren. Anlass für die Tansania-Koalitionäre, noch einmal detailliert ihre Änderungsvorschläge zu erläutern.

„Die Anpassung der Elternbeiträge im Kinder- und Jugendbereich ab dem 1. Januar 2017 ist sozialverträglich“, lautet der Titel der Mitteilung, die die Spitzen von CDU, Grünen, FDP und Freien Wählern unterzeichnet haben. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für den Etat 2017 habe die Regierungskoalition gemeinsam mit dem Ersten Stadtrat und Kämmerer Stefan Schmitt (CDU) sowie dem Bürgermeister Herbert Hunkel ein Modell für die notwendige Anpassung der Elternbeiträge im Kinder- und Jugendbereich entwickelt. „Das Modell, das damit den Erstvorschlag bei der Einbringung des Haushalts ersetzt, soll die geplante Erhöhung abmildern und zeitlich strecken, die zukünftigen Personalkostensteigerungen abbilden und die Gebührenentwicklung transparent und planbar machen“, schreiben die Fraktionschefs Patrick Föhl (CDU), Maria Sator-Marx (Grüne), Thilo Seipel (FDP) und der FWG-Stadtverordnete Bernd Totzauer. Im Zuge der aktuell positiven Entwicklung der städtischen Finanzen (wir haben berichtet) sei diese moderatere Gebührenerhöhung auch für den Ersten Stadtrat und Kämmerer vertretbar.

Daher schlagen die Koalitionsfraktionen vor, die Betreuungsgebühren des Kinder- und Jugendbereichs zum 1. Januar 2017 und zum 1. August 2018 um jeweils zehn Prozent zu erhöhen. Weiterhin sollen die Elternbeiträge beginnend im Jahr 2020 in einem Zwei-Jahres-Rhythmus an die Entwicklung des Tarifvertrags des Sozial- und Erziehungsdienstes angepasst werden. „Die Elternbeiträge helfen, das qualitativ hervorragende Niveau der Betreuungseinrichtungen zu sichern, sowohl in Form des gut ausgebildeten und motivierten Personals als auch in der guten räumlichen und technischen Ausstattung“, heißt es in der Mitteilung der Koalition.

„Die Schreckensszenarien, die durch die Opposition, allen voran der SPD, nach der Einbringung des Haushalts verbreitet wurden, dass die Kosten bei einer Familie mit drei Kindern – bei der beide Eltern berufstätig sind und die Kinder-Betreuung benötigen – zum Jahreswechsel monatlich um mehr als 100 Euro steigen, sind schlichtweg falsch“, schreiben die Koalitionäre. Richtig sei, „dass die vorgeschlagene Gebührenanpassung, die erste im Kindergartenbereich nach 23 Jahren, sozialverträglich ausfällt“. Für eine Familie mit drei Kindern, bei der das erste Kind in die Schule, das zweite in den Kindergarten und das dritte Kind in eine U3 Gruppe geht und alle drei Kinder einen Ganztagesplatz bis 17 Uhr haben, steigen die Kosten laut Koalition ab dem 1.1.2017 um 18 Euro im Monat.

Man dürfe bei der Diskussion zu diesem Thema außerdem nicht außer Acht lassen, „dass wir in Neu-Isenburg für die Förderung der Kinder und Jugendlichen das sogenannte Isenburger Modell und die Geschwisterermäßigung haben“. So müssen Eltern für das erste Kind die vollen Betreuungsgebühren bezahlen, das zweite erhält 50 Prozent Rabatt und für das dritte werden die Betreuungsgebühren komplett von der Stadt übernommen. „Daher werden die angepassten Gebühren auch für kinderreiche Familien moderat ausfallen“, meint die Koalition.

CDU, Grünen, FDP und FWG sowie dem Bürgermeister und dem Ersten Stadtrat, so ist am Ende der Mitteilung zu lesen, „wäre es natürlich auch lieber, gar keine Betreuungsgebühren erheben zu müssen – aber dafür müssten das Land oder der Bund die finanzielle Ausstattung der Kommunen verbessern oder die Kosten selbst übernehmen“. Die nächste Runde der Haushaltsplanberatung für 2017 folgt am morgigen Mittwoch: Der Haupt- und Finanzausschuss tagt bereits ab 18 Uhr im Rathaus. Neben Anfragen und Anträgen der Fraktionen und der Ortsbeiräte zum Etatentwurf haben die Ausschussmitglieder auch zu reden über Zuschussanträge von Vereinen, die Prioritätenliste Sportanlagen oder ein Konzept für die Stadtbuslinien ab 2018.

