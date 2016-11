Polizei findet 1,6 Kilo Drogen und zwei Hanfplantagen

Vier Männer festgenommen

Neu-Isenburg - In Neu-Isenburg nehmen Polizei und Zoll vier mutmaßliche Drogenhändler fest. Die beiden Hauptverdächtigen sitzen in U-Haft. In den Wohnungen der Männer haben die 1,6 Kilo verschiedener Drogen in einem Schwarzmarktwert von 21.000 Euro sichergestellt.

Vier mutmaßliche Rauschgifthändler sind in Neu-Isenburg festgenommen worden. Die beiden Hauptverdächtigen im Alter von 32 und 36 Jahren sitzen inzwischen in Untersuchungshaft, die beiden anderen 24 und 28 Jahre alten Männer sind wieder auf freiem Fuß, wie das Zollfahndungsamt und die Polizei heute gemeinsam in Frankfurt mitteilten. Als die Ermittler die vier Wohnungen der Verdächtigen in Neu-Isenburg durchsuchten, stellten sie 1,6 Kilogramm verschiedener Rauschgifte im Schwarzmarktwert von 21.000 Euro sowie verschiedene Waffen, Geld und zwei Marihuana-Indoorplantagen sicher.

Im einzelnen fanden die Beamten 1200 Gramm Amphetamin, 50 Gramm Kokain, 240 Gramm Marihuana, 130 Gramm Haschisch sowie 83 Ecstasy-Tabletten. Dazu kamen 62 Hanfpflanzen, zwei Schreckschusspistolen, ein Butterflymesser, eine Machete, zwei Schlagringe und ein Teleskopschlagstock sowie 5000 Euro, die aus Rauschgiftgeschäften stammen sollen.

Zollfahnder und Polizei waren der Rauschgifthändlergruppe seit Mai auf den Fersen. Nachdem der 36-Jährige am Mittwoch vergangener Woche einem Abnehmer 30 Gramm Amphetamin gegeben hatte, wurde er in der Nähe seiner Wohnung vorläufig festgenommen. Zugleich nahmen die Beamten die drei anderen Beschuldigten in der Wohnung des 32-Jährigen vorläufig fest. (dpa)