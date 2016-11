Feuerwehr nutzt gesperrte Offenbacher Straße für Übung

Was unter die Sonnenblende gehört

+ © FFNI (p) Das Unfallauto wird abgestützt, damit es nicht umkippt, während die Feuerwehrleute das Dach aufschneiden. © FFNI (p)

Neu-Isenburg - Wegen der Sperrung der Offenbacher Straße zur Erschließung des Neubaugebiets Birkengewann müssen Autofahrer momentan Umwege in Kauf nehmen. Für die ehrenamtlichen Helfer der Isenburger Feuerwehr bot die Sperrung jetzt Platz und Gelegenheit für eine realitätsnahe Unfallübung.

Das Szenario: Der Fahrer des Kleinwagens hat auf der regennassen Offenbacher Straße die Kontrolle über sein Auto verloren. Ein entgegenkommender Pkw versucht noch auszuweichen, doch zu spät: Es kommt zum Zusammenstoß. Einer der Wagen kippt auf die Seite. Der Unfallverursacher ist verschwunden – möglicherweise ist er in Panik in das kleine Wäldchen hinter der Fröbelschule gelaufen. In den beiden Autos sind je zwei Menschen eingeklemmt, als die 21 Übungsteilnehmer an der Unglücksstelle ankommen.

Hydraulische Rettungsscheren und -spreizer werden aus den drei Feuerwehrautos geholt, parallel dazu wird das auf der Seite liegende Auto mit mobilen Stützen abgesichert. Damit es nicht umkippt, während die Feuerwehrleute das Dach aufschneiden und die beiden „Dummys“ befreien. Eine fünfte Person ist leicht verletzt und muss betreut werden, bis der Rettungsdienst da ist. Einige der Helfer machen sich auf die Suche nach dem vermissten Fahrer. Gleich mitgeübt wird, was für die Feuerwehr sonst zu so einem Einsatz nach einem Autounfall unbedingt dazu gehört. Die Straße muss abgesichert werden, die Unglücksstelle mit Schweinwerfern ausgeleuchtet und an den beteiligten Wagen die Batterien abgeklemmt werden.

Bei aller Eile, die oft geboten ist, muss gerade der Einsatz der hydraulischen Rettungsgeräte wohl überlegt sein. Die Konstruktionsdetails der Autos werden immer spezieller und die Anzahl der Modelle wächst: Airbag, Batterie, Kraftstofftank, Karosserieverstärkungen oder Gasgeneratoren – für eine schnelle Rettung und zum Schutz der Unfallopfer und nicht zuletzt der Einsatzkräfte selbst, sollten die Helfer wissen, wo das alles zu finden ist. Der erste Griff geht deshalb immer unter die Sonnenblende am Fahrersitz.

Bilder: Brand am Facharzt-Zentrum in Neu-Isenburg Zur Fotostrecke

Viele Autofahrer haben dort die so genannte „Rettungskarte“ zu ihrem Auto verstaut. Auf dieser Karte sind die technischen Spezifikationen, die der Feuerwehr nützlich werden könnten, vermerkt. Die meisten Hersteller haben die Rettungskarten auf ihren Websites im Internet hinterlegt. Auf der Seite des ADAC findet sich außerdem eine Hersteller-Übersicht. „Am Besten direkt die Karte ihres Modells heraussuchen und einen Ausdruck unter der Sonnenblende am Fahrersitz anbringen“, bittet die Feuerwehr. Bei der Übung dauert es rund 40 Minuten, bis alle Opfer befreit sind und die Bergung der Autos erfolgreich abgeschlossen ist.