Gelbe Säcke locken Ratten an

Plage in Gravenbruch

Gravenbruch - Die Grünen hatten das Thema im Gravenbrucher Ortsbeirat zur Sprache gebracht und den Magistrat gebeten, „geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Rattenplage in Gravenbruch zu beseitigen“.

Wie berichtet, beklagten die Grünen, im Stadtteil trieben Ratten ihr Unwesen unter anderem auf Spielplätzen, „da die Abfallbehälter überfüllt sind“. Gestern nun kommt aus dem Rathaus die Mitteilung, dass der Dienstleistungsbetrieb (DLB) in Gravenbruch im nächsten Monat mit einer vorbeugenden Schädlingsbekämpfung beginnen wird. „Nach Beratung mit einer Fachfirma werden vorsorglich im Kanalnetz, verteilt im ganzen Stadtgebiet, Fraßköder ausgelegt. Bereits im Dezember wird damit begonnen“, erläutert Erster Stadtrat Stefan Schmitt. Die Köder würden ausschließlich im Schmutzwasserkanal ausgelegt und mit Stahlseilen gesichert, so dass sie nicht wegfließen können. „Eine Gefährdung von Menschen, insbesondere Kindern, ist ausgeschlossen“, betont Schmitt.

Ein Thema sei im Ortsbeirat auch gewesen, dass immer öfter zu beobachten sei, wie die ungeliebten Nagetiere sich über die Gelben Säcke hermachten. Diese seien für Ratten eine große Verlockung – beispielsweise die Reste in Joghurtbechern.

Auch die Bürger, so merkt die Stadt in diesem Zusammenhang an, können zur Vorbeugung beitragen: „Dazu gehört unter anderem, Essensreste, Lebensmittel und Versteckmöglichkeiten für die Schädlinge unzugänglich zu machen.“ Ein Rattenbefall sei indes „nicht unbedingt ein Zeichen von mangelnder Hygiene, sondern von mangelndem Schutz vor den Schädlingen“. Um einem Eindringen von Ratten ins Haus vorzubeugen, sollten Mülltonnen immer verschlossen abgestellt werden. „Auf keinen Fall dürfen Lebensmittel im Gelben Sack entsorgt werden, sondern gehören in die Biotonne“, so der Appell aus dem Rathaus. Auch in der Toilette hätten Essensreste nichts zu suchen.

Als problematisch hätten zudem Bürger beschrieben, dass die Gelben Säcke mittlerweile sehr dünn seien, „die müssen dicker werden“, sagt Schmitt. Die Stadt habe sich bereits an die zuständigen Stellen gewandt und um Verbesserung gebeten. Auch in der Nachbarkommune Dreieich hatte die mangelnde Qualität der Gelben Säcke bereits für Unmut gesorgt. (hov)

