Grüne beklagen Rattenplage in Gravenbruch

Nagetiere auf Spielplätzen

Gravenbruch - Der Ortsbeirat Gravenbruch trifft sich am heutigen Dienstag, 1. November, im Seniorenhaus (Meisenstraße 24) zu seiner nächsten Sitzung – und es gibt viel zu besprechen.

Die Mitglieder nehmen nicht nur Kenntnis vom Haushaltsplanentwurf 2017 sondern beraten auch über diverse Anträge der Fraktionen. Die Grünen bitten den Ortsbeirat, den Magistrat zu beauftragen, „geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Rattenplage in Gravenbruch zu beseitigen“. In der Antragsbegründung heißt es, im Stadtteil trieben Ratten ihr Unwesen unter anderem auf Spielplätzen, „da die Abfallbehälter überfüllt sind“.

Einzelne Maßnahmen in den letzten Monaten hätten keine Abhilfe geschaffen. „Es gilt, eine Gesamtkonzeption zu erarbeiten und umzusetzen“, schreiben die Grünen. Für einen langfristigen Erfolg gelte es zudem, die Bürger zu informieren.

Der Ortsbeirat befasst sich in der Sitzung außerdem mit diversen Verkehrsfragen. So möchte beispielsweise die CDU die Einrichtung eines Abschnitts am Dreiherrensteinplatz (Nordseite) als Einbahnstraße prüfen lassen, um die Sicherheit vor der Ludwig-Uhland-Schule zu verbessern. Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr. (hov)

