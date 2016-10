Cannabis-Gärtner verraten sich selbst

Illegaler Anbau von Betäubungsmitteln

Neu-Isenburg - Dumm gelaufen: Unter der Überschrift „Mutmaßliche Drogendealer verraten sich selbst“ berichten die Polizeipressestelle von zwei Männern, die jüngst lernen mussten, dass leise sein sollte, wer Cannabis anbauen will.

Festgestellt haben die beiden mutmaßliche Drogen-Gärtner dies am frühen Samstagmorgen, als sie durch Lärmen die Polizei auf den Plan riefen. Die wurde nämlich gegen 2 Uhr wegen Ruhestörung in eine Wohnung in der Freiherr-vom-Stein-Straße gerufen, wo den Beamten ein verdächtiger Geruch in die Nase stieg. Dieser kam von einer kleinen Menge Cannabis, die die Störenfriede bei sich hatten. Da sie sich sicher fühlten, stimmten die beiden einer Wohnungsdurchsuchung zu.

Dabei fanden die Beamten dann nicht nur eine Plantage mit einigen 40 Zentimeter hohen Cannabispflanzen, sondern auch ein bereits gut bewachsenes Aufzuchtset für halluzinogene Pilze – sogenannte „Magic Mushrooms“. Nachdem die Drogen sichergestellt waren, wurden die beiden mutmaßlichen Drogen-Gärtner wieder entlassen. Ihnen droht ein Strafverfahren wegen illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln. (hov)

Tausende fordern bei Hanfparade Cannabis-Legalisierung Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Symbolbild: dpa