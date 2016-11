Koalition will Brunnen reaktivieren

Antrag an Magistrat

Neu-Isenburg - Die Tansania-Koalition aus CDU, Grünen, FDP und Freien Wählern wünscht sich, dass in Neu-Isenburg bald wieder mehr Brunnen Wasser speien und das Stadtbild verschönern.

Die Koalitionäre fordern daher in einem gemeinsamen Antrag den Magistrat auf, zu prüfen, welche Brunnenanlagen derzeit außer Betrieb sind oder gänzlich zurückgebaut wurden. Weiterhin soll der Magistrat ermitteln, „zu welchen Kosten und mit welchem zeitlichen Aufwand diese Anlagen reaktiviert werden können“. Und schließlich sei auch die Frage zu klären, ob und welche Lärmbelastungen für die Anwohner der Brunnenanlagen zu erwarten sind. „Ziel ist die Verschönerung des Stadtbildes und die Steigerung der Aufenthaltsqualität an öffentlichen Plätzen“, heißt’s in der von allen vier Fraktionschefs unterzeichneten Antragsbegründung. „Dazu leisten Brunnenanlagen zweifelsohne einen Beitrag.“

Beispielhaft nennt die Koalition sechs ehemaligen Brunnenstandorte: den Eingangsbereich des Waldschwimmbads, wo es vor Jahrzehnten einen Springbrunnen gegeben habe, den Eingangsbereich der Sporthalle im Sportpark sowie in der Fußgängerzone vor der damaligen Gaststätte „Bibliothek“ (wo sich heute das Isoletta-Steakhaus befindet). Weitere Brunnenstandorte waren der Marktplatz (dort, wo das Alte Rathaus von 1702 stand), der Bertha-Pappenheim-Platz im Buchenbusch sowie die Frankfurter Straße/Ecke Buchenbusch und Neuhöfer. Beraten wird die Stadtverordnetenversammlung über den Antrag in der nächsten Sitzung am 30. November. (hov)

Rubriklistenbild: © dpa