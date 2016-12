Mit Brunnen Stadt verschönern

Antrag zur Reaktivierung verschwundener Fontänen

+ © Postl Dieser Brunnen im Veilchenweg im Buchenbusch sprudelt nicht mehr, da die Klage einer mittlerweile verstorbenen Anwohnerin Erfolg hatte. Der Magistrat soll nun klären, ob eine Inbetriebnahme mit Einverständnis der Nachbarn möglich ist. © Postl

Neu-Isenburg - Als Beitrag zur Stadtverschönerung sieht die Koalition aus CDU, Grüne, FDP und FWG ihren Antrag zur Reaktivierung stillgelegter Brunnen in der Stadt. Dieser wurde jetzt von der Stadtverordnetenversammlung auf den Weg gebracht.

Widerspruch kommt dagegen von der Opposition. Der Magistrat soll prüfen, ob und falls ja zu welchen Kosten Brunnen wieder plätschern können. Zunächst soll erfasst werden, welche in der Stadt derzeit außer Betrieb oder gar vollständig zurückgebaut worden sind. Die Koalition möchte auch mehr zu laufenden Kosten von Brunnen wissen. Ein weiteres Thema sind mögliche Lärmbelastungen für Anwohner.

Letzter Punkt ist insbesondere vor dem Hintergrund von Bedeutung, dass vor ein paar Jahren der kleine Brunnen im Veilchenweg (vor dem Bertha-Pappenheim-Platz) im Buchenbusch wegen einer Klage einer Anwohnerin abgestellt werden musste. Mittlerweile ist die Klägerin zwar verstorben, doch eine Wiederinbetriebnahme müsste mit den Anwohnern geklärt werden, meinen die Koalitionsfraktionen. Ihr Ziel ist eine Verschönerung des Stadtbilds und eine Steigerung der Aufenthaltsqualität auf öffentlichen Plätzen. Dazu leisteten Brunnenanlagen einen Beitrag.

In der Sitzung der Stadtverordneten ging es auch um frühere Standorte. So ist der Springbrunnen im Eingangsbereich des Waldschwimmbades ebenso verschwunden wie der Brunnen mit Pflastersteineinfassung vor der Sporthalle im Sportpark. Dieser Platz wurde ja bekanntlich aufwendig saniert und damit eine mögliche Chance der Wiederinbetriebnahme verpasst. Ein vergleichbarer Wasserspender sprudelte in der heutigen Fußgängerzone in der Bahnhofstraße vor der damaligen Gaststätte „Bibliothek“, dort befindet sich heute das Isoletta-Steakhaus.

„Ich kann mich noch an den tollen Brunnen vor dem Rathaus erinnern, der war sogar beleuchtet“, schildert Helga Gräber. Die Fontänen fielen dem Rathausanbau zum Opfer. Ein weiterer Brunnen fand sich einst auf dem Marktplatz im Alten Ort, dort wo das Alte Rathaus von 1702 stand. Daran könne sich aber kaum noch ein Neu-Isenburger erinnern. Auch auf dem heute mit einem großen Pflanzrondell aufgewerteten Platz an der Frankfurter Straße/Ecke Buchenbusch und Neuhöfer Straße sprudelten einst Wasserfontänen.

So schön die Idee einer Stadtverschönerung auf diese Art auch ist, sie wird Geld kosten. Und darauf verwiesen Redner der Opposition in der Stadtverordnetenversammlung. „Das ist nur mal ein Prüfungsauftrag an den Magistrat und noch keine beschlossene Sache“, betonte CDU-Fraktionschef Patrick Föhl. Dem folgte die gesamte „Tansania“-Koalition.

Die SPD-Fraktion kann dem Vorstoß dagegen nichts abgewinnen. „Die Koalition will in Zeiten knapper Kassen und Haushaltskürzungen Brunnen reaktivieren“, kritisierte die SPD-Stadtverordnete Irene Linke schon bei der Einbringung des Antrags. „Wie soll man das den Bürgern erklären, die durch Steuererhöhungen und steigende Kitagebühren zur Kasse gebeten werden?“, fragt sie sich. Linke spricht davon, dass das politische Gefühl der Koalition in den Brunnen gefallen sei: „Ein Blick in den Kalender beweist es: Es ist nicht der 1. April“. (lfp)