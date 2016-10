Magistrat hat Kriterienkatalog für Grundstücksverkauf im Birkengewann beschlossen

Vorzug für die Neu-Isenburger

Neu-Isenburg - Die Stadt möchte dafür sorgen, dass im Baugebiet Birkengewannauch Neu-Isenburger berücksichtigt werden. Dazu sollen die städtischen Grundstücke dienen. Schon jetzt ist das Interesse groß. Von Holger Klemm

„Isenburg baut für Isenburger“ ist das Motto des Konzepts, das Bürgermeister Herbert Hunkel gestern vorstellte. Nach der Umlegung befinden sich noch 14 Grundstücke im Besitz der Stadt, die über die städtische Liegenschaftsabteilung zum Verkehrswert verkauft werden sollen. Eventuell können drei zusätzliche Grundstücke durch eine weitere Teilung der Parzellen entstehen. Auf den Flächen sollen Reihenhäuser entstehen. Um eine gerechte und transparente Vergabe an Bürger der Stadt sicherzustellen, hat der Magistrat einen Kriterienkatalog beschlossen, der der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Entscheidung vorgelegt wird. Dazu zählen beispielsweise die Zahl der im Haushalt lebenden Kinder, die Selbstnutzung der Immobilie, das Wohnen von mehreren Generationen in einem Haus oder der Auszug aus einer Miet- oder Sozialwohnung.

Hunkel sieht ein großes Interesse. Obwohl die Stadt das Vorhaben noch nicht publik gemacht habe, gebe es schon jetzt an die 300 Anfragen. Sobald die entsprechenden Beschlüsse vorliegen, will die Stadt die Chancengleichheit wahren und die Grundstücke noch im Kommunalen Immobilienportal anbieten. Wer das nicht abwarten will, kann sich schon jetzt in eine Liste eintragen lassen - bei Stefan Reuschling, 06102 241-219, oder per E-Mail an Liegenschaften@stadt-neu-isenburg.de. Die Reihenfolge beim Eingang habe aber keinen Einfluss auf die Vergabe der Grundstücke.

Mit dem Bau der Kanäle, Versorgungsleitungen und der Straßen wird am Montag begonnen. Insgesamt sind - wie bereits berichtet - 370 Wohnungen in Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern vorgesehen. Etwa 200 von ihnen will die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewobau errichten lassen, die ebenfalls für Neu-Isenburger vorgesehen sind. Begonnen werden soll mit 72 barrierefreien Wohnungen, die an der Straße Am Trieb entstehen. Auch dafür gebe es eine große Nachfrage, wie Hunkel zu berichten weiß. In dem Areal dahinter baut das Unternehmen 24 Reihenhäuser, die zum Verkauf bestimmt sind. In drei anderen Bereichen des Gebiets, von denen zwei an der Offenbacher Straße liegen, sind 124 Mietwohnungen vorgesehen. Interessierte für die Wohnungen oder Reihenhäuser können sich ebenfalls schon jetzt bei der Gewobau über die Objekte informieren.

Ansonsten gibt es nach der Umlegung noch 50 Eigentümer, die ihre Grundstücke frei verkaufen können. Angesichts des großen Bedarfs an Wohnungen hat die Stadt keine Befürchtungen, dass ein Grundstück nicht veräußert werden kann. 2019 sollen die ersten Wohnungen bezugsfertig sein. Zur Infrastruktur gehören auch ein Kindergarten und ein Discounter. Erster Stadtrat Stefan Schmitt macht auf eine Besonderheit aufmerksam: „Das Birkengewann ist nicht so stark verdichtet und wird über viel Grün verfügen.“ Mit dem Start der Erschließungsarbeiten muss die Offenbach Straße zwischen Am Trieb und dem DLB bis zum Jahresende 2017 gesperrt werden. Zu dem Baugebiet, der Straßensperrung und den damit verbundenen Maßnahmen gibt es einen Infoabend am morgigen Freitag ab 18 Uhr in der Hugenottenhalle.