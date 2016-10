M.A.T-Theater begeistert mit Komödie von Ray Cooney

Neuen Knaller gelandet

+ © Postl Den Schlamassel löst Doppel-Ehemann Jochen Schmidt (Thorsten Wszolek, rechts) aus. Die anderen habe es auszubaden – sehr zum Vergnügen des Publikums. Das Foto zeigt (von links) Ehefrau Mary (Simone Lindenberger), Nachbar Stefan Bachmann (Sascha Kaspar), Inspektor Dreidunkler (Reinhard Achilles), Ehefrau Barbara (Stefanie Hehn) und Inspektor Vierheller (Horst Becker). © Postl

Neu-Isenburg - Willst du einen Schenkelklopfer seh´n, so musst du zum M. A. T. mit Thorsten Wszolek geh´n. Diese einfache Formel funktioniert seit vielen Jahren und sie garantierte auch am Wochenende wieder für ein überaus begeistertes Publikum in der Hugenottenhalle. Von Leo F. Postl

Bekanntlich sucht M.A.T.-Chef Thorsten Wszolek immer ein passendes Stück aus, das einem breiten Publikum gefällt. Dafür hat er ein bisher untrügliches Gespür – und so war es auch diesmal. Mit der Komödie „Doppelt Leben hält besser“ – es könnte auch dreifach lieben gemeint sein – aus der Feder von Ray Cooney fand Wszolek die Basis. den berühmten MundArt-Schmackes bekommt das Ganze dann durch ihn selbst.

Da gibt es einen Mann, Ehemann, der gleich zweimal verheiratet ist und das geschickt zu arrangieren weiß, dass beide Frauen zufrieden sind. Der Bigamist (gespielt von Wszolek) ist ein ganz normaler Taxifahrer mit glaubhaft vielen Überstunden und Extratouren Doch eines Tages kommt es zu einer ungewollten Komplikation. Ein kleiner Unfall, jedoch mit großer Wirkung. Taxifahrer Jochen Schmidt kommt gemäß seinem ausgeklügelten Stundenplan nicht rechtzeitig nach Hause – und gleich zwei Ehefrauen, die sich Sorge um den Verbleib des vermeintlich treuen Ehemannes machen, rufen die Polizei zur Hilfe.

So machen sich der von seiner Ehefrau Mary (Simone Lindenberger) in Seckbach alarmierte Polizeiinspektor Vierheller (Horst Becker), aber auch der in „Bernem“, also Bornheim, alarmierte Inspektor Dreidunkler (Reinhard Achilles) auf die Suche. Zunächst verstrickt der Taxifahrer die beiden, freilich nichts von der komplizierten Konstellation des biederen Jochen Schmidt ahnenden Polizisten in ein Gespinst von fantastischen Ausreden und Lügen. Da wird der arme Nachbar (Sascha Kaspar) schnell mal zum schwulen Gegenspieler, die beiden Frauen (Simone Lindenberger und Stefanie Hehn) gar zu hysterischen Nonnen und Transvestiten. Dann kommt auch noch der schwule Übermieter Helmut Naumann (Thorsten Klees) ins Spiel, der mit seinem Auftreten nicht nur die Akteure auf der Bühne, sondern auch das Publikum ganz „kirre“ macht.

Das begeisterte Publikum, freilich mit dem Wissensvorteil gegenüber den geprellten Ehefrauen, fiebert geradezu jenem Augenblick entgegen, in dem es zur „Explosion“ des ganzen Wirrwarrs kommen muss. Zuvor gibt es jedoch noch ein paar schauspielerisch überaus anspruchsvolle Szenen, In einer vergreift sich der Doppel-Ehemann, der nicht verlegen ist, um seine Entlarvung zu vermeiden, gar an seinem Nachbarn. Bestens in dieses Spiel passt da Naumann, dem beim Restaurieren seiner Wohnung der Farbkübel mit rosarotem Inhalt umgekippt ist, der nun durch die Decke zu tropfen droht.

Der abschließende Höhepunkt ist freilich auch der „Gipfel“ der Gefühlausbrüche aller Beteiligten, sowohl auf der Bühne als auch im Saal. Da ist die heulende Mary, die ein halbes Röhrchen Beruhigungstabletten verschlingt und dann in Ohnmacht fällt. Alle Versuche, sie „zum Kotzen“ zu bringen, scheitern. Dies schafft das Erscheinen von Ehefrau Barbara, die aber selbst einem Schreikrampf verfällt. Dazu kommt, dass sich die Beamten selbst nicht über den Weg trauten, wobei der Seckbacher Inspektor im Schürzchen nicht gerade wie eine amtliche Person aussieht.

Einzig das endgültige Reuegeständnis des Doppel-Ehemannes ist etwas verhalten für das sonst überaus lebhafte Stück. „Ich kam aus dem Lachen gar nicht mehr heraus“, meint eine Besucherin zu ihrer Freundin. „Aber damit musst doch beim Thorsten immer rechnen“, so die Antwort.