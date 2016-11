Polizei stattet 14-jährigem Räuber Besuch ab

Opfer kennt Täter aus der Schule

Neu-Isenburg - Schneller Erfolg für die Polizei nach einem Raubüberfall: Das Opfer erkennt den Täter aus der Schule wieder.

In der Straße „An der Vogelhecke“ wurde gestern Abend gegen 18.20 Uhr laut Polizei ein Schüler überfallen. Der Täter war dabei jedoch kein Unbekannter - das Opfer erkannte ihn aus der Schule wieder. Der Räuber forderte das teure Smartphone und drohte dem Schüler. Zudem soll er mehrfach zugeschlagen haben. Der Junge wurde leicht verletzt. Nach dem Überfall informierte der Schüler sofort die Polizei und wusste sogar den Namen des Täters. Die Beamten machten sich sofort auf dem Weg zur Anschrift des 14-Jährigen in Neu-Isenburg. Die Eltern staunten sicher nicht schlecht, als die Polizei gegen 18.50 Uhr an der Tür klingelte und kurze Zeit später sogar das geraubte Smartphone fand. (dr)

Spektakuläre und kuriose Raubüberfälle Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa