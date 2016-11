Langer Kampf um ein intaktes Stück Natur

Naturschutzgebiet Gehspitzweiher wird 35

Idyll im Westen Neu-Isenburgs: Der Gehspitzweiher war einst eine Lehmgrube.

Neu-Isenburg - An diesem Donnerstag jährt sich die Ausweisung des Naturschutzgebietes Gehspitzweiher westlich von Neu-Isenburg zum 35. Mal: Am 1. Dezember 1981 trat die Verordnung des Regierungspräsidiums (RP) Darmstadt in Kraft.

Die einstige Kiesgrube der Baufirma Holzmann ist heute eines der Wichtigsten seiner Art im Kreis Offenbach – und doch ist es in seinem Bestand in Teilen immer noch gefährdet. So ein Jubiläum ist ein Anlass für einen kurzen Blick zurück: Das rund 25 Hektar große Gebiet war im 18. Jahrhundert eine Grube zur Ausbeutung von Lehmablagerungen, danach bis in die 1940er Jahre von Sanden und Kiesen. Bevor er unter Schutz gestellt wurde, wurde der Gehspitzweiher zeitweise als Badesee genutzt. Danach gab es Überlegungen der Stadt Frankfurt, in deren Besitz sich der Weiher befindet, die Grube mit Abfällen zu verfüllen.

Doch bereits seit 1972 nahm der Arbeitskreis „Rodgau-Dreieich“ der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (HGON) das Gebiet unter die Lupe; 1977 beantragte die Ortsgruppe dann unter der Federführung von Ernst Böhm die Unterschutzstellung. 1981 schließlich wurde das Gewässer auf Betreiben Böhms zum Naturschutzgebiet. Bis heute ist der 83-Jährige bekanntlich unermüdlich als ehrenamtlicher Naturschützer in dem Areal tätig – und dreht dort noch immer beinahe täglich seine Runden. Auch wenn er weiß: Das Gebiet im Ballungsraum Rhein-Main-Gebiet zu schützen, ist und bleibt eine Herkulesaufgabe.

Von Anfang an, so erinnert das RP anlässlich des Jubiläums, zogen sich Störungen wie ein roter Faden durch die Geschichte des Naturschutzgebiets: Gab es in den 1980er Jahren im Winter Probleme mit Eishockeyspielern und Schlittschuhläufern, wurde über die Jahre immer wieder illegal geangelt.

Jüngst häufen sich Probleme mit Vandalismus und Störungen der Tier- und Pflanzenwelt durch Hundehalter, Spaziergänger, die abseits der Wege unterwegs sind, oder „Wassersportler“. Die Berichte darüber sind Legion. Vor allem im Sommer gibt’s immer wieder Probleme. Zwischen der HGON, der Stadt Neu-Isenburg und dem Forstamt Langen finden deshalb bereits seit Längerem Gespräche statt. Wie berichtet, hatte ein Runder Tisch nach vielen Klagen Böhms in diesem Sommer eine Reihe von Veränderungen beschlossen, die den Besuchern künftig deutlicher machen sollen, dass sie am Wasser nichts verloren haben.

Das Gebiet bietet Besuchern einen Rundweg, der an drei Beobachtungsstellen ums Wasser herumführt. Über 150 Vogelarten sind heute am Weiher zu finden – unter anderem Eisvogel, Fischadler, Zwerg- und Haubentaucher sowie etwa 25 Libellenarten, unter ihnen die „Zierliche Moosjungfer“, die nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU eine streng zu schützende Art ist.

Außerdem hat Böhm dort bereits Silberreiher, Seeadler und Lachmöwen beobachtet – teils seltene und bedrohte Arten. Höhepunkt war jedoch vor zwei Jahren die Sichtung der hoch seltenen Lachseeschwalbe – diese war dort seit Jahrzehnten nicht mehr beobachtet worden. Hinzu kommen Amphibien-Arten wie Frösche, Kröten und Molche. Zudem wurden im Gebiet bislang rund 250 Pflanzenarten festgestellt.

Zuständig für die Betreuung und Pflege des Gebietes ist – im Auftrag des RP Darmstadt – das Forstamt Langen. Zusätzlich kümmern sich die Mitglieder der HGON durch regelmäßige Kontrollgänge – vor allem an den Wochenenden – um das Gebiet. Das RP teilt diese Woche mit, man habe vor, „demnächst am Eingang zum Gebiet neue Gebots- und Hinweistafeln aufzustellen – etwa, um auf den Leinenzwang für Hunde hinzuweisen“.

Für das Naturschutzgebiet Gehspitzweiher gilt ein generelles Betretungsverbot außerhalb zugelassener Wege. Auch Lagerfeuer, Picknick oder Zelten ist nicht erlaubt, um Störungen der Tierwelt und damit der biologische Vielfalt zu vermeiden. So gibt es immer wieder Brutverluste, etwa durch tobende Hunde am Ufer. „Vielen Menschen ist nicht bewusst, was im Naturschutzgebiet erlaubt ist und was nicht“, vermutet Böhm. Mancher reagiere auf Hinweise renitent oder gar aggressiv. Dabei gehe es den Naturfreunden nicht darum, die Schätze des Gebiets zu verbergen. So wird auf den neuen Tafeln auch darauf hingewiesen, von wo aus die Besucher die besten Ausblicke haben. - hov