„Ausbau der A3 ist notwendig“

Lärmschutz für Gravenbruch angemahnt

Neu-Isenburg - „Besser die Kirche im Dorf lassen!“ Die FDP wendet sich gegen eine Emotionalisierung der Debatte um den Ausbau der A3. Die Stellungnahme des Watt-Clubs erscheint dem Ortsverband stark übertrieben.

Stadtverordneter Jörg Müller begrüßt ausdrücklich die zwischenzeitliche Priorisierung des A3-Ausbaus im Bundesverkehrswegeplan. „Ein Ausbau der A3 ist dringend notwendig, darf aber wegen der unmittelbar an die Autobahn im Norden angrenzenden Teile Gravenbruchs nur mit weitreichenden Lärmschutzmaßnahmen einhergehen.“ Diese müssten selbstverständlich dem neuesten Stand der Technik entsprechen und insgesamt zu einer Lärmreduzierung beitragen. Dies sei breiter Konsens in der Stadt und komme auch in der am 30. November durch die Stadtverordneten verabschiedeten Resolution zum Ausdruck.

Mehr zum A3-Ausbau: Watt-Club wider breitere Autobahnen Einigung über schnelleren Ausbau der A3 Freude über A3-Ausbaupläne Durchbruch bei Plänen für A3-Ausbau Die Auswirkungen eines Ausbaus der A3 auf die Kernstadt sehen die Liberalen vor Ort dabei keinesfalls derart negativ wie manche „Panikmacher“. „Wir möchten zur Versachlichung der Debatte beitragen“, sagt Stadtverordnete und FDP-Chefin Susann Guber. „Zum einen ist in der Kernstadt der Abstand zur Autobahn doch etwas größer als bei Teilen Gravenbruchs. Zum anderen ist die aktuelle Situation einer chronisch überlasteten A3 für unser Stadtgebiet derzeit bereits das größere Problem.“ Bei Staus auf der A3 wälze sich ein ständiger Schleichverkehr durch die Innenstadt. Daraus resultiere auch der hohe Anteil des Durchgangsverkehrs von etwa 30 Prozent in Relation zum übrigen Ziel- und Quellverkehr. Guber: „Da sind wir unseren Bürgern eine Antwort schuldig, wie wir den Anteil des Durchgangsverkehrs perspektivisch senken.“

FDP-Magistratsmitglied Andreas Frache ergänzt: „Selbstverständlich zählen hierzu auch Maßnahmen für ein deutlich attraktiveres Angebot des ÖPNV.“ Die Liberalen setzen da auf die Entlastung durch die geplante Regionaltangente West für die Stadt. Aber bei realistischer Betrachtung bedürfe es - vor allem auch wegen der teilweise jahrzehntelangen Planungszeiten für den Neubau von Gleisstrecken - trotzdem kurz- und mittelfristig eines Ausbaus von Fernstraßen, um den Verkehrsfluss zu verbessern. „Mit Dauerstaus auf Autobahnen ist jedenfalls niemandem geholfen: weder der Umwelt noch den Menschen“, betont Frache.

Die irrsten Autofahrer der Welt Zur Fotostrecke

Als Fazit bleibt aus Sicht des FDP-Fraktionschefs Seipel: „Wir müssen als Stadt den zwischenzeitlich im Bundesverkehrswegeplan auf höchster Stufe priorisierten Ausbau der A3 konstruktiv begleiten.“ Es sei eine wichtige Aufgabe, den Mobilitätsbedürfnissen der Menschen und der Wirtschaft gerecht zu werden und dabei den bestmöglichen Lärmschutz zu erreichen. Die FDP lehne den Ansatz des Watt-Clubs strikt ab, den Menschen vorzuschreiben, welche Verkehrsmittel sie zu benutzen haben. (hok)

Rubriklistenbild: © dpa